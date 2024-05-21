●移居「約翰溪」

我是追隨早期大多數台灣留美學生的步伐，並無特別生涯規劃。一九七零年，自台灣大學畢業並服完一年兵役後，即來美留學，繼而在美工作（一九七九年曾回台灣清華大學任教一年）直至退休。二零一三年，我和妻子完全退休，經考察美國多個城市後，最終落腳於小城「約翰溪」（Johns Creek, Georgia）。我們選擇此城，因夫妻二人皆熱愛樹林。

「約翰溪」小城坐落於亞特蘭大之東北。亞特蘭大乃美國東南部Georgia州之首府，該地處處遍佈樹林，因而被譽為「森林中的城市」（city in a forest）。

「約翰溪」小城擁有多個森林公園（勝過台北的大安森林公園）及休閒設施，居民可享優美之自然風光與豐富之文化活動。

「約翰溪」小城之名，源自一潺潺流經該地之小溪——約翰溪。約翰溪為小城一重要之自然特徵，穿越多個社區，為居民及遊客提供一自然之休閒場所。此溪流之名，源自早期一位土地所有者，名曰John Rogers。

根據最新之人口普查數據，「約翰溪」小城之居民中（總人口約為八萬六千人），亞裔占有相當大之比例（約百分之三十三點二）。此數據足以反映「約翰溪」小城多元之文化背景，以及亞洲各國文化對該社區之深遠影響。

●有緣千里來相會 見證兩岸融合

我們夫妻居住在一個擁有六十四戶住宅的門禁社區（Gated community）。因為從社區步行幾分鐘即可抵達一家特色韓國超市H-Mart，這裡因而吸引了許多亞裔居民，其中包括不少來自海峽兩岸的華人同胞。這些居民中，有六戶是來自中國大陸的退休長者，他們來美依親養老，另有數戶乃由兩岸移民來美工作之家庭，合計逾十戶人家。這些家庭不僅和睦相處，還成立了微信群，維持著緊密的聯繫。

來自兩岸退休的長者，在新冠疫情之前，每週有兩天在小區內的會所（Club House）共同練習太極拳，真正實現了「兩岸一家親」的美好局面。

●送別

春去秋來，花開花落，自二零一三年起，我們度過了約六年的快樂時光，緊接著而來的是人生不可避免的送別。

第一個送走的鄰居，是來自台灣的同胞。他中年時，以醫生身分移民美國，努力打拚，成為Iowa州一個醫學院的教授。退休後搬到我們這個小區，幾年前，在失智症養老機構往生。他夫人拒絕住養老機構，由他在亞特蘭大的一個兒子及媳婦，辛苦照顧，幾年後亦往生。這期間，一位來自杭州的退休女教授鄰居，亦失能住進養老機構而往生。二零二三年，我們對門的來自北京的九十多歲社科院退休的學者，回到山東威海，住進一性價比很高的養老機構。他回大陸之後，另一位鄰居（來自西安的退休政府公務人員）也在九十多歲高齡，沒經過什麼老病折磨，迅速安祥地走完一生。

在不到五年的時光，我們先後送別了這許多鄰居老友。

這一系列的離別，如同秋風悄悄掠過，帶走了一片片落葉，也帶走了一段段美好的回憶。每一次告別，不僅是對過往歲月的緬懷，更是對未來時光的思索。

我們在會所內聚會時，常會談及這些曾經共同度過的美好時光，雖然他們已不在，但留給我們的，是無數寶貴的記憶和學習如何面對生離死別的勇氣。每一位鄰居的故事，都如同一本書，翻開了人生的不同章節，教我們如何更好地理解生命的意義和價值。

如今，當我們在小區內散步，或是在門前靜坐，時常能感受到那些已逝鄰居的影子，在每一條路徑，每一棵樹下，似乎都能找到他們留下的痕跡。他們的生命故事，提醒我們珍惜每一次相遇，每一段友誼，因為不知何時，這緣分就可能無聲無息地結束。

緣盡與送別，是生命不斷循環的一部分。在這流轉的歲月中，我們學會了接受，學會了釋懷，也學會了在每一次離別後，找到新的開始。（龔君展/現居美國約翰溪）

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