賴清德520正式就任中華民國第16任總統，他在就職演說最關鍵的兩岸政策論述擺出強硬姿態，口說和平卻適足以引戰，大談治國藍圖卻未論述具體的實踐方法，與各方的期待落差不小，也立即引來在野黨與對岸的強烈反彈。面對國內外情勢瞬息萬變，我們唯願「立志壯大國家」的賴總統，以全民安全與福祉為念！

賴總統演說雖然提及憲法，明確說出國名是「中華民國」，但對於眾所關注的兩岸關係改善問題，他的說法是：「新政府將秉持『四個堅持』，不卑不亢，維持現狀。」他並呼籲「中國」，停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。這番話連兩岸同屬中華民族、同為一個國家的根本問題都不確認，更未對具有一個中國內涵的九二共識有任何表述，不僅無法平撫各方對於兩岸緊張關係的憂慮，甚至可能惡化為「引戰」的恐懼。

最立即可見的衝擊，表現在賴總統演說結束沒多久的台股，大盤立即翻黑下殺逾150點，台積電一度下跌13元，屬於和平概念股的觀光類股更從雲端墜落谷底，最後靠著台積電被急拉至平盤，加權指數才以小漲作收。賴總統演說中特別指出，兩岸關係「可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始」，照理講這對觀光業是利多，但觀光股猛跌，一葉知秋，兩岸關係再下一個台階已無可避免。

我們可以確信賴總統有改善兩岸關係的意願，問題是他的核心概念與事實認知偏離了兩岸和諧相處之道，甚至反其道而行，所以無法建構台海和平的基石。最關鍵的問題在於他將兩岸關係等同於兩國關係，且未提及兩岸同屬中華民族，更未認同兩岸同屬一個國家。依據中華民國憲法及增修條文，「大陸地區」主權上屬於中華民國，而中華人民共和國並非憲法所承認之「國家」。賴總統特別再度強調「中華民國與中華人民共和國不相隸屬」，用意無非是要彰顯兩岸兩國的定義，根本是「務實的台獨工作者」的機巧話術，怎能緩和兩岸惡化的關係？

賴總統應該明白，八年前蔡英文在總統就職演說中說：「兩岸之間的對話與溝通，我們也將努力維持現有的機制。1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實。」這個說法遠比賴清德的說法貼近一中原則，但當時中共認為這個說法是「未完成的答卷」，兩岸官方關係的政治基礎未被確認，所以閉鎖兩岸官方關係至今。

除了兩岸關係，賴總統對於朝野政黨關係的說法，同樣是說了美好的期盼，看似「不卑不亢」，但具體表現的態勢則太過橫強。他一方面說政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐，並說「立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。」另一方面又意有所指地教訓在野黨（在立法院是多數黨）說：「任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。」這樣的講法根本是將在野黨視之為中共「在地協力者」，暗指其為爭奪政權而出賣台灣主權，這是民進黨一貫給其他政黨戴紅帽子的伎倆，如何能取得在野黨的「合作」？他當選後從未與在野黨會面，甚至指示民進黨立委要「轉守為攻」，而後有上周五民進黨立委的暴衝行動。真不知今後他要如何在表決必敗的劣勢中處理好政黨關係？

在經濟與社會發展的議題上，賴總統揭示了美好的願景，如「前瞻未來，智慧永續」，要推動淨零轉型，讓台灣成為人工智慧之島、培育新世代隱形冠軍，也要大力發展量子電腦、機器人、元宇宙、精準醫療和各領域的前瞻科技。此外，還要「競逐太空，探索海洋」，讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心。為了展現他「樂民之樂，憂民之憂」，他也承諾要推動國家希望工程，關照各世代與各階層的食衣住行等問題。凡此種種，理想都很美好，但相應的實踐方法仍付之闕如，令人擔心恐淪為畫大餅的困境。

如果賴總統無法處理好兩岸關係、朝野關係以及經濟發展議題，未來四年台灣必定要過苦日子了。他領導的政府如果不能在心態上有新視野、實踐上有新做法，兩岸關係必然益加惡化，政黨衝突必然更加嚴重。可以預見，其未來施政將窒礙重重，讓理想淪為空想。結果極可能加重國家的損害與人民的困苦，賴總統豈能不深思再深思？