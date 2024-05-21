賴清德5月20日就職，有大約700位外國政要前來參加就職典禮。來賓中雖然包括歐洲議會議員，但歐盟並沒有派遣官方代表來台。而是在賴清德就職前夕，送給賴清德一項賀禮。

歐盟主管外交事務的外交與安全政策高級代表波瑞爾5月12至16日赴美國矽谷訪問，在接受美國《外交政策》期刊採訪時表示：「我們的既定立場是，我們不承認台灣的國家地位，未來也不會這樣做」。

歐盟與中共2021年9月28日舉行第11屆戰略對話時，波瑞爾曾在會中強調，歐盟繼續遵守一個中國政策，肯定台灣是理念相近的重要經濟夥伴，但是不承認台灣的國家地位。波瑞爾在賴清德就職前夕重申此一立場，是湊巧還是刻意而為，都有可能。

賴清德有句名言：「台灣是一個主權獨立的國家，現在的名字叫中華民國」。這是賴清德充分顯現鴕鳥心態的一套說詞。明明內心主張台獨，卻因為害怕中共對台灣動武，不敢明講。於是藉中華民國的外殼，隱藏台獨身軀。

在就職演說中，賴清德稱：「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱」。這一段話被解讀為「台灣也是國家的名稱」，充分呼應賴清德「台灣是一個主權獨立的國家」的意涵。

賴清德在就職演說中指稱台灣是國家名稱，可說是對波瑞爾所說「不承認台灣的國家地位」做出正面反擊。可是賴清德的反擊能夠產生實質作用嗎？

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