2027年是否會成為台海危機的關鍵時刻，成為近期討論的焦點。最大的變數在於美國的態度。美國每一步策略動作都會直接或間接地牽動台海的軍事形勢。前美國印太司令部司令戴維森在2021年參議院聽證會上提到，中共可能在2027年前完成攻台準備，這一說法提供了一個關鍵的時間點。

台灣的戰略環境正在迅速惡化，預警時間較過去大幅縮短。2022年8月，美國眾議院議長裴洛西訪台後，北京的軍事行動強度明顯增加，並宣布戰備常態化，頻繁壓迫台海中線及進入台灣防空識別區。這些行動意味著中國大陸對台灣的軍事壓力大幅提升，台灣面臨的危險程度遠高於過去。

習近平在十九屆五中全會上提及2027年解放軍建軍百年奮鬥目標，這一時間點也與中共二十一大的時間重合，可能成為習近平是否續任總書記的重要考量。2027年對台灣亦具特別意義，因為蔡英文政府宣佈兵役期恢復一年，從2005年出生的一批青年正好在2027年大學畢業，這批新增兵力的部署將對台灣的國防產生重要影響。

美國的戰略動作對台海局勢的影響不可忽視。最近聯合國2758號決議案的爭議，美國官方表態明確，並且美國海軍與台灣海軍的「不期而遇」也進一步引發了外界的關注。這些行動無疑加劇了兩岸軍事形勢的緊張。

中國大陸對台灣新政府的期待值極低，北京只會強化其在兩岸關係中的主導權和主動權。北京方面已經拋棄幻想，準備在必要時進行鬥爭。未來的兩岸局勢可能轉向「爭取談，準備打，不想拖」的態勢，這對台灣而言將是最嚴峻的考驗。

俄烏衝突給台灣提供了寶貴的教訓。2022年，台灣國防部資料顯示，因為提前繳罰款或解除合約離營的義務兵役人數超過7400人，這相當於損失了9個步兵營。這一現象揭示了台灣在面對潛在軍事衝突時的脆弱性，也提醒我們必須提高警覺，強化國防體系。

總結來說，台灣面臨的2027年台海危機是一個複雜且多變的局勢，牽涉到美中高強度的戰略對抗及兩岸關係的深刻變化。台灣必須高度重視這一挑戰，加強國防準備，增強戰略預警能力，以應對可能的軍事威脅。國軍的戰備和國防政策的強化將是保障台灣安全的重要基礎，唯有如此，才能在風雨飄搖的國際形勢中確保台灣的和平與穩定。

（作者為軍事研究人員）

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