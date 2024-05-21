近日國會改革法案，公民團體場外抗議所謂的議事不公，討論失焦。公民團體要為DPP立委討公道，但從政府體制高度來作觀察，我國憲政運作向來允許行政院、司法院、考試院、監察院送政府提案，而不須任何一席立法委員簽署。研究數據顯示，政府提案經常大獲全勝，就算對議場內每位立委，都百分百公平，整個立法程序其實是行政部門說了算，這公平嗎？

為何議事學強調要有完整的動議－討論－表決過程，就是要在議事後，明確區分多數與少數，少數才能在充分爭取後，真心服從，多數不致淪獨裁，這是任何一席立委應有提案、動議等六權的論理基礎。但是，政府提案並沒有選舉代議士簽署，去年大選掀起熱議的聯合政府，在半總統制的憲政架構下，就是確保提出法案的行政院，是產生自立法院的多數聯盟。只要這個條件確保，議場裡程序精緻或粗糙，就只是枝微末節──因為提案之初階段，就已蘊涵多數民意。

研究數據顯示，協商全程直播後的第9屆，協商無共識但仍然可以通過法案的比例，佔全體協商無共識法案87.87%，第8屆這個數據只有6.19%。明明沒共識，竟然裡法通過，院內議事對立法是否順利其實不是關鍵，換句話說：政府提案、國會通過，立法院是橡皮圖章。

在這種背景下，去糾結修正動議有沒有公開、舉手表決還是表決器表決好、被40次散會動議的司法及法制委員會，審查全案保留送出，是不是不符合專業化的委員會主義，都只是次要細節。只是緊盯狗屎上的鮮花，來品評這坨玩意兒美不美麗。第10屆的跟蹤騷擾、性私密影像專法立法，明明包含民進黨（執政黨）十幾、二十份草案，長得都跟最後政府提案的閹割版本差很多，但最後沒有任何選舉代表性的政府提案大獲全勝。

再說，公民團體說，聽證罰則可能處罰到非官員的社會人士，大表反對。Meta執行長祖克伯在美國國會聽證會上，在議員猛烈砲火下，向兒少性剝削的家長道歉；甚至北市議員苗博雅，在議會專案報告要求，事務官念下網路上的留言。這些例子，有沒有議員羞辱國民的味道？台灣人會覺不妥嗎？說到底，國會調查（聽證）彰顯的，是有無制度上的權威，這才是爭議的核心！

（作者為前國會助理）

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