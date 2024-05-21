法國總統馬克宏與德國總理蕭茲稍早訪問大陸，意在強化雙方經貿關係，並避免捲入美中緊張情勢，接著大陸國家主席習近平赴歐訪問法國、塞爾維亞與匈牙利，在在說明儘管歐盟與美國理念、價值、制度一致，但歐洲仍尋求「戰略自主」，而不願完全跟從美國的領導。

歐洲尋求戰略自主

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾接受美國《外交政策》雜誌專訪，表明歐洲與美國利益並不完全一致，要全力避免遭受美中戰略競爭的「連帶損害」。西班牙籍的波瑞爾有意卸任，發言更為坦率。他認為美國與歐盟是盟邦，美國是朋友，但也是競爭者，雙方目標與利益有分歧之處。

他坦承，歐盟與美國政治、經濟模式相同，因而與美國同一戰線，但雙方經濟利益並非100%吻合。美國對大陸電動車課徵100%關稅，大陸電動車勢必流向歐洲，對歐洲汽車市場造成衝擊。拜登總統宣布課徵重稅，歐盟卻被蒙在鼓裡，後果由歐盟獨自承擔。

在美國主導下，台灣問題國際化已被納入美歐合作、對話議程，維持台海和平穩定成為美國與歐盟共同聲明的固定文字，但歐盟對台灣問題立場與美國不同，不會配合美國打台灣牌。波瑞爾指出，歐盟一貫立場是不承認台灣為國家，未來也不會，歐盟只會和台灣維持經濟與文化關係。

歐盟高度重視與中國的關係，避免台灣問題影響雙方關係，不會出現美國一中政策空洞化、虛化的問題。美國對於蔡英文於2021年國慶演說中提出的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」並未採取明確立場，國務院多次宣示聯合國2758號決議文並未處理台灣地位問題，歐盟不會跟從美國持「台灣地位未定論」立場。

民進黨政府為爭取美國支持而淪為美中戰略競爭的棋子，緊密的兩岸經貿關係因而受到不利影響，讓台灣經濟蒙受損失。台灣2023年出口總額比上年減少9.8%，降至4324億美元。對中國大陸（含香港）出口額減少18.1%，降至1522億美元，整體出口占比降到35.2%，為2002年以來最低水平。表面上台灣對大陸經濟依存度降低，實際上是配合美國抗中，半導體等先進科技出口大陸減少所致，吃虧的是廠商與台灣經濟。

高估國際支持台灣

民進黨政府一直對西方世界抱持憧憬，以為透過台灣問題「國際化」，自由世界可協助台灣嚇阻中共。賴清德總統520就職演說中強調，台灣將持續與民主國家形成「民主共同體」，一起對抗假訊息，強化民主韌性，因應各項挑戰。

賴清德不但重申兩岸互不隸屬，更指出國際間已經有高度共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，為了因應當前複雜的國際情勢，世界各國已經展開積極的合作，來維持區域的和平穩定。過度樂觀的賴清德，高估國際社會的支持，對台灣並非好現象。

台海軍事均衡一面倒向中國大陸，民進黨寄望以美國為首的自由世界，能作為台灣安全後盾，是一場以國家安全為賭注的「政治豪賭」。單以美國來說，問題癥結不是美國維持「戰略模糊」，而是美國本身的不確定性，是否有充分軍事能力有效威懾中共軍事行動？一旦台海發生戰爭，美國是否會軍事介入？若川普在11月的總統大選中勝出，美國的政策走向將更難以預測。

賴清德不能幻想美國兩肋插刀相挺，國務卿布林肯發表聲明祝賀賴清德就職，給足了面子，但文字多所保留。布林肯強調美國期待與賴清德及橫跨台灣政治光譜的夥伴攜手合作，深化雙方非官方關係並維持台海和平穩定。意味賴清德政府不是美國唯一打交道的對手，美台關係無法超越非官方天花板。

通觀賴清德就職演說，堪稱「抗中保台」檄文，但口號不足以治國保台，只是更暴露出錯誤的戰略認知導致誤判形勢，台灣進入高風險期。