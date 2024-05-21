賴清德就職演說一開頭就說「1996年的今天，台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達，中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民」。簡直就是台獨宣告，引爆兩岸新一波的緊張。然而，沒膽自己承擔台獨宣告的責任與歷史榮光，卻將台獨的歷史功績送給了李登輝。那麼，1996年之後他還口口聲聲喊著要台獨，是思覺失調，活在錯誤意識與情境中嗎？不論怯懦畏葸或意識失調，當上總統都是台灣人民最大的悲哀。

反獨人士最在意的是賴引用了蔡英文的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，此命題在賴的主觀意思表示中當然是「兩個主權各自獨立國家互不隸屬」的意涵。但若根據事實基本面與人類包括美國人在內的社會科學的標準邏輯而論，顯然賴的知識水平不足，邏輯偏執狹隘，所論不符合事實基本面與學理原則。

根據社會科學與事實，政府或政權都不等於國家，在一個分裂國家之內，必定至少存在兩個政府或政權，各政府或政權不能等於這個國家明矣，然而，各自為了主張自身的正當性，極可能發展出自己的旗號，以此旗號「代表」具有統治該分裂國家整體的正統與正當地位。中華民國與中華人民共和國就是這樣的實例。

520總統就職典禮前夕，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾在美國針對台灣議題接受美媒採訪時表示：「我們的既定立場是，我們不承認台灣的國家地位，未來也不會這樣做。」可見全世界的主流國家包括美國都不承認台灣、中華民國台灣、或中華民國，無論那種稱呼都一樣，不是一個國際社會的國家，比巴勒斯坦的地位都不如，這不是當今與可預見之未來的事實嗎？罔顧事實與現實者當總統，台灣最終只能在極度危險的水道與海象中迷航，不待多言。

根據此處分析，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」只能是「一個中國」之內的兩個敵對政權互不隸屬，若以此為「兩國論」，只能在意淫中成真，真還不知賴桑頗有意淫之好！不少反獨人士也因此而抓不住事物之本質，眾人皆醉，奈何！

賴還自以為是地特別說明「有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」

根據前面的分析，這種論證邏輯不適用分裂國家的現實明矣，有人說賴是根據憲法論證台獨，也是意淫者之論，全是沒有事實基礎的空論，無庸贅言。由於都是意淫，與事實基本面不搭旮，就此而言，賴未超出紅線，因為其所處的想像空間與當今世間不同。

賴清德犯下這些錯誤可能是懵懂無知，欠缺學養所致，總統無知，人民危險；也可能是惡意扭曲，指鹿為馬，總統如此，極為可惡，人民可悲。

賴清德這次是在美國人萬般監控下端出這份演說的，明顯與美國官員有關聯合國2758號決議的發言相互唱和呼應，可以合理地推斷，幕後導演就是美國人，賴只是美國人藉以發聲的玩偶。若是賴與民進黨甘受美國人綁架，隨順美國人的玩弄發展下去，台灣將完全失去獨立自主的能力，遲早有一天變成美國引發以台灣為代理人之戰爭的引信，戰場在台海，傷亡為誰，不言可喻。

（作者為政大國發所博士）

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