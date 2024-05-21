執政20年的新加坡總理李顯龍卸任前接受媒體專訪，談到台海問題時，認為中美兩國之間的緊張關係、國家立場和國家利益上的根本矛盾非常深，相信這會持續很長時間，超過10年，可能20年或甚至更久。

李顯龍的研判，可能來自於他的政治直覺，或來自於他作為一個成熟政治家對國際政治及對中美關係本質的掌握，認為中美關係的緊張會超過10年，可能20年或甚至更久。我基本認同他的研判， 10年、20年，特別是所謂的「更久」。

我認為中美關係之所以緊張，是源自於美國對中國有三個不同層次的優越感，隨著中國的快速崛起，這些優越感正在開始被中國逐一地挑戰，從而讓美國這個世紀霸權，從一開始感到不適，然後是不快，接著是憤怒，再繼之以暴怒，甚至是抓狂。在整個過程沒走完之前，中美關係不可能舒緩，甚至在走完之後，還得經過相當一段時間，才能逐漸平復。所以，10年、20年或許還只是比較保守的估計，「甚至更久」的概率應該更大一些。

第一個層次是美國的成就優越感，直白的說就是老大優越感。李顯龍說，中美關係剛開始是正面的，雖有問題但基本上仍會相互合作，這話正確，但何時開始變了呢？準確地說，就是中國GDP在2010年超過日本成為全球老二之後，此即所謂的「修昔底德陷阱」。

除GDP外，中美之間還有不少敏感指標如科技、軍事、太空及貨幣等，應該看到，這些指標的雙方差距也都在或快或慢地拉近之中，這個過程令中美緊張關係只會持續升高。從趨勢上判斷，10年左右，中國GDP將超越美國，其他指標需時長些，或15年或20年或更久。即便這些指標都超越了美國，中美關係緊張仍不得不持續，因為還有美國的歷史優越感。

歷史優越感指的是近代自19世紀以來中國運勢的下行，讓美國從1900年八國聯軍以來就把中國欺壓在下的歷史記憶，這部分，甚至還可以包括了台灣的處境，因為現實上美國控制台灣已經百年，在地緣上，這也讓美國實際上掌控了整個太平洋。但這樣的情況也隨著中國的崛起而難以持續，美國現在雖已漸有可能失去台灣並退守第二島鏈的心理準備，但在成為事實之前，中美緊張關係難以舒緩；甚至成為事實之後也未必，因為美國還有第三層次的文化或文明優越感。

過去500年的西方世紀，特別是過去100年的美國世紀，讓美國人堅信白人盎撒新教徒（WASP）是天下最優秀的人種，絕大多數美國人對人類歷史及文明的無知，讓他們絕難接受一個在種族、膚色、信仰、體質跟他們截然不同的中國人，竟然能超越他們的現實。

從這個角度看，中美關係的緊張或將持續更久，直到有一天，中國在月球及太空計畫上徹底領先了美國，或中國以中華文明的王道世界觀在國際社會上備受歡迎，在方方面面都超越美國，能引領人類更好的發展新方向之後，美國或許才會在心底裡服輸。這一天，需時雖久，但仍值得期待。