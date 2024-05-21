2020年是所謂「台灣Podcast元年」，數據顯示有愈來愈多人在聽Podcast，但是政府對於這個新媒體究竟採取什麼態度，是近來不斷被討論的議題。它究竟是一時的流行，還是一個媒體平台發展的趨勢？

所幸，就在3月19日，文化部公布的《113年度廣播金鐘獎獎勵要點暨報名須知》當中，明確將「長期穩定製播Podcast節目之聲音內容從業人員」列為獎勵對象，也就代表廣播金鐘獎正式將Podcast納入，值得嘉許。

2021年我與夥伴創立了「聲鮮時采播客」，專注在以聲音為媒介的數位內容品牌經營與行銷推廣，期間其實不少朋友好奇質疑：如果Podcast只是一時的流行該如何？搞不好3年之後就消失無蹤了！我回說，你會說Web2.0的代表YouTube是一種流行，可能3年後就消失了嗎？

我常說，我們公司做的不是Podcast，是產業。1991年我在紐約念的是廣播電視相關專業，看過無數美國電視節目製作的創意及技術，92年回國後，有些適應不良，因為彼時電視台充斥太多抄襲跟風、粗製濫造的節目，既無原創性也無技術，當然這是由於台灣跟美國媒體環境的天壤之別，我的許多想法根本無緣被實現，這也沒辦法，因為節目製作是整體團隊的，不是個人的。

正因如此，所以在電視行業打滾十多年後，當2006年YouTube出現，讓我這個自以為很有創意的傳統製作人大感意外，我從沒想過什麼吃播、化裝、自拍、kuso、開箱影片、個人新聞報導…，都可以成為影音內容！我深自檢討，為何以前沒有這般的創意，原來，我受限於電台屬性、節目長度、主題限定、節目預算等，所以再怎樣有創意都在一個無形的框架裡。還好，最終影音數位化加上網路平台興起，使得各種可能性如雨後春筍，形形色色的創意於焉誕生。

媒體四大元素為影、音、圖、文，類比圖文早已轉型成電子書，類比電視也成功轉型為數位電視，但是，廣播呢？

猶記在2017年此專欄我曾寫過一篇專文〈被數位時代遺忘的廣播〉，裡面有一段是這樣描述的：台灣過去並不是沒有推動數位廣播，但因為種種原因，最終似乎並不成功。媒體數位化之所以失敗，很多時候不是載具數量，便是數位內容數量不夠多，這種雞生蛋、蛋生雞的問題，台灣的數位廣播問題是兩者兼有。

偶爾我也會想，先撇開載具數量問題不談，為何以影像為核心所謂的Web 2.0如YouTube，能影響數億人的影像消費方式，影像的網紅時而有之，但聲音的網紅卻付諸闕如？你能想像你最愛收聽的某個廣播節目，是個非主流的、風格獨特的素人播報員？為何這世界就沒有一個足以影響全球的Web 2.0廣播？

一言以蔽之，以聽覺為主的廣播世界裡，破壞式創新一直沒有真正爆發，延遲爆發有諸多原因不贅述，卻不代表龐大市場不存在。在台灣，一直到2020年Podcast風起雲湧，被定位為Podcast元年，我們才有緣聽到許多有別於傳統廣播的新興節目。這是遲來的產業，而非一時流行。

Podcast的概念是從2005年左右出現，由iPod與Broadcast兩字所構成，想當然爾是因為iPod的出現之故。Podcast是一個標準的數位匯流詞彙，在美國發展最早，這些年不斷都有相關的節目，但一直到2015年，聽Podcast才開始成為風潮。台灣則在2019年，因SoundOn、Firstory兩大平台加入，提供創作者需要的上架託管平台、廣告代理、創作者社群一一建立，讓Podcast在台灣逐漸發展。

1988年的第40屆頒獎典禮之前，艾美獎還拒絕表彰有線電視節目，串流平台也直到2008年才得到艾美獎的入場券。傳統媒體習慣對新媒體的破壞式創新抱持著抗拒的態度，直到不得不接納為止。在台灣，2020才是Podcast元年，2024年已成金鐘獎競賽項目，代表政府真正了解聽覺內容存在及形成產業的必要性，是美事一樁。

（作者為科技媒體專欄作家）