5月20日上午，賴清德先生宣誓就職中華民國總統。遺憾的是，僅獲得40%得票率的賴總統，顯然並沒有展現全民總統的企圖心。在賴總統的就職演說中，不但未展現總統的高度，對在野黨遞出橄欖枝，甚至在國家認同的基本議題上，回到了賴總統「務實台獨工作者」的立場，表彰了比蔡英文總統更偏離中間路線的走向，也背離了總統必須對中華民國忠誠的義務。

首先，賴總統當初在總統競選電視辯論時，即曾脫口而出「《中華民國憲法》是災難」，甚至誤認中華民國憲法本文都已經被增修條文取代。實則，以「人民權利清單（Bill of rights）」為例，就是規定在憲法本文第二章，並非增修條文；如果依照賴總統所言，憲法本文失效，那人民的生命權、財產權、工作權、言論自由、新聞自由都不受保障，那才是我國國民的大災難！然而，賴總統的就職演說中，不但沒有試圖補救他的憲法學分，甚至反過來意圖曲解《中華民國憲法》為台獨憲法，這就令人感到非常遺憾。

520當天，賴總統在就職演說中，先是彌補了當初的錯誤，引用了中華民國憲法本文第二條「中華民國主權屬於國民全體」及第三條「具有中華民國國籍者為中華民國國民」，但賴總統卻扭曲憲法，進而表示：「由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」實則，賴總統故意跳過了憲法第四條「中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。」

賴總統也故意不提《憲法增修條文》前言「為因應國家統一前之需要，……增修本憲法條文如左」的憲法明文，在全體國民前，於就職演說中公然如此斷章取義、顛倒黑白，賴總統大概是第一人。

賴總統心知肚明，中華民國是經歷革命先烈十次起義，推翻滿清，於1912年在南京建立；而《中華民國憲法》則是於1946年，由全國各省代表參與的制憲國民大會通過，而於次年生效。而且，制憲國民大會中，更有18位由台灣地方議會以及協會組織選舉產生的制憲國大代表，如顏欽賢（台北縣）、張七郎（花蓮）、黃國書（新竹）、連鎮東（台北市）、南志信（原住民）等。也因此，《中華民國憲法》不但對於台灣人民具有民主正當性，也不可能是台獨憲法。

這也是民進黨大老謝長廷主張，透過《中華民國憲法》，以「憲法一中」奠定兩岸和平基礎的原因。賴總統宣誓就職時，誓言「必遵守憲法，……保衛國家」，但是就職演說馬上背棄《中華民國憲法》，豈不荒謬至極？賴總統的第一堂憲法課可說是死當！

就職演說，原本是賴總統對內建構和諧的政治環境，對外傳遞和平訊息的重要契機。奈何，賴總統錯失良機，只顧著與深綠取暖，無怪乎，連《華盛頓郵報》都質疑賴總統「挑釁度高於蔡英文」；《紐約時報》也質疑，賴總統「外交政策協商歷練較少」，「處於更艱困的處境」。

筆者至盼，身兼民進黨主席的賴總統，能指示黨籍立委修正武力鬥爭路線，早日依據憲法前往立法院進行「國情報告」，對內修補與在野政黨的關係，對外傳遞和平訊息，完成《中華民國憲法》的補考，才是人民之福。

（作者為中華民國法律政策協會副理事長）