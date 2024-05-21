賴清德總統對台灣高科技產業深具信心，強調台灣握半導體先進製程技術，站在AI革命的中心，有能力成「經濟日不落國」。諷刺的是，台灣人也憑藉科技「行騙天下」、「販毒全球」，還有外交役男創建類似「淘寶」交易機制的全球毒品銷售平台，大賺黑心錢。

近幾年，國際間破獲的詐騙集團主嫌很多都來自台灣，這些人利用網路通信技術竊取個資，手法推陳出新，從兩岸拓展到柬埔寨、緬甸、泰國、印尼、菲律賓等地，更朝非洲國家下手，台灣詐騙集團也成為另一個「世界第一」。

台灣之所以淪為詐騙王國，除了詐騙罪刑較輕之外，最讓人哭笑不得的是，台灣擁有大量的科技人才，不僅會竊取個資，還能迅速駭入各地官網，編造讓當地人信以為真的詐騙理由。今年3月柬埔寨警方破獲龐大的「電信詐騙園區」，逮捕的5個園區管理者中就有4個是台灣人。

除了詐騙，國際間也不斷查獲有台灣人透過網路平台販毒，近日在美國被捕的林姓台灣外交替代役男，因為擁有資訊專長，還曾被派到駐聖露西亞技術團服勤。

林姓役男以數位商務網站為藍本，為全球的毒品賣家和買家創建便捷且可加密的匿名交易平台，不僅設置與「淘寶」類似的第三方交易機制，還引入品牌、行銷和服務等概念，運用自己的專長在非正途上。

台灣的科技發展讓國人引以為傲，但如果不能伴隨道德倫理和人格的養成，反會讓高科技淪為侵害人類的武器，AI世代更是如此。賴清德要推動台灣成為「經濟日不落國」，更要防止台灣淪為詐騙和毒品的「黑心日不落國」。