北京對賴清德總統就職演說的反應激烈，但華府則表達歡迎的態度。弔詭的是，美方重申不支持台獨，但默許賴清德大剌剌主張「兩國互不隸屬」，同時對「維持現狀」的政治承諾標準也從蔡英文任內拉低。這與近期美方挑戰聯合國2758號決議的中方立場、重新拋出台灣主權地位未定論，形成一套組合拳。

沒有人不會相信，賴清德520演講稿是過去4個月內美台高層互動與協調的結果，華府對520演說的支持不是對賴清德本人或民進黨的支持，也不太可能是美國親台團體遊說的結果，而是在考量美中關係和全球地緣情勢之下做出的戰略決定。換言之，美國很可能下決心要拋棄「戰略模糊」的台海政策了。

戰略模糊是台海長期同時存在於美、中、台三邊的政治狀態，而其中的關鍵就是美國，否則國共內戰還會繼續進行下去，甚至兩岸分治狀態早就結束。1972年的《上海公報》事實上是台海戰略模糊政策的起點，「一中各表」的精神早在這份公報中就可以追溯。戰略模糊是兩岸雖未終結敵對狀態，但得以維持和平穩定的基礎。

無論是李登輝的《國統綱領》，還是陳水扁的「四不一沒有」，以及馬英九的「九二共識」，蔡英文的「依《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務」，若從美國台海戰略角度分析，上述表述或概念都是符合或遵循戰略模糊的精神：在美中關係還存在相互依賴的時代，允許兩岸之間發展關係、產生連結，但不允許兩岸之間政治性互動，損害台灣作為美國第一島鏈的價值。

這就可以理解，為何馬英九任內兩岸協商、交流「大躍進」的同時，卻在和平協議、軍事互信機制等議題上被急踩剎車。蔡英文任內，恰好經歷了美中關係的歷史性轉折。2016年美國重返亞太政策剛剛啟動，印太戰略尚未成形，華府對北京的戰略認知還未統一，因而蔡英文2016就職演說是民進黨歷史上離九二共識最接近的論述。

蔡英文版的「兩國互不隸屬」、「中華民國台灣」，是在廣義「一中憲法」架構下闡釋的，可勉強解讀為「治權互不隸屬、主權戰略模糊」，但賴清德版的互不隸屬，是主權互不隸屬，台灣享有獨立主權，至於國號、憲法則維持現狀，既符合「務實台獨」，又符合美方策略轉變。

從2016、2020到2024年，民進黨的三份總統就職演說，其實完美勾勒出美國從「戰略模糊」到「戰略清晰」的軌跡，而川普政府公開將「六項保證」列入台海政策，以及拜登政府挑戰聯合國2758號決議，都是「溫水煮青蛙」的標誌性步伐。

如今，賴清德宣示的「兩國論」，從名稱看其實還是「兩個中國」，諷刺的是，這恰恰是傳統台獨基本教義派最反對的結果。不過可以確定，戰略清晰的盡頭必然是「一中一台」，但大陸也說過「台獨盡頭是統一」，未來4年的台海情勢，已盡在不言中。

（作者為智庫研究員）