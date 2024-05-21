賴清德總統就職隔天，朝野政黨針對多項未完成的國會改革法案，在立法院繼續進行表決大戰，基於上次的經驗與教訓，推動立法的藍白兩黨加強了防範措施，強攻抵制的民進黨立委也相對顯得收斂，21日的對決情況並沒有如上次般的激烈。這是賴總統對520後「反守為攻」的想法有了新的體認，還是民進黨將延長戰線另有所圖，有待觀察。

從民進黨的角度來看，製造517國會大亂鬥衝突的戰略用意有二，一是全力擋下在野黨力推的國會改革法案，讓少數總統賴清德的施政能盡量免除被監督制衡的壓力；二是藉立院生亂，盡量打壓行情上揚的立法院長韓國瑜的聲勢。韓上任後至今的表現穩健中肯，頗獲好評，顯然出乎綠營吐槽者先前的預判，不藉著立院之亂拉垮韓，更待何時？

相對從國民黨的角度看，輸掉了總統大選的執政權，但好不容易贏回國會最大黨的地位，在與民眾黨合作穩操多數下，如果不能趁勢推動國會改革、讓過去8年監督制衡功能沉淪殆盡的立法院重新找回應有的活力與表現，不但會辜負了國會最大黨復興壯大的契機，也必將遭到支持民意因失望而唾棄。

在野的藍白兩黨將力推的國會修法宣示為改革，執政的民進黨則貶之為擴權，而大多數局外人尤其是民意，其實並不太清楚雙方所爭者的具體內容。但政治可以主觀操弄甚至曲解，事實卻是可以客觀檢驗的。如所謂擴權，其實國民黨提的版本，幾乎就是民進黨2014在野時就提過的法案；又如所謂黑箱，不僅國會改革的版本草案在立院官網的開會文件上均可查到，相關委員會的審查討論、政黨協商亦所在多有，卻被說成毫無討論過程。

又如藐視國會罪，不僅美國、法國等民主先進國家皆有，其認定也非立委可專橫獨斷，必須經由院會決議、司法判定，若操作過當，更有輿論公議可為制衡導正，絕非如綠委、綠媒所言的國會無限惡整。

凡事均有因果，惡因不可能產生善果。當賴總統強調程序正義時，姑且不論現在民進黨嗆怨的，正是過去其絕對多數時輾壓在野少數的果報，當綠一再蓄意杯葛，又怎能怪藍白的表決反制？而當少數的綠委硬要衝鋒壓制多數的藍白立委，這樣的暴力因果還不清楚嗎？

民進黨的雙標是說什麼、做什麼不重要，是誰做的才重要，所以兩岸黨對黨談判，藍去談是賣台，賴清德說就可以。現在賴總統說政黨要理性合作、少數要服從多數，其實說穿了意思就是，藍配合綠的合作才是理性，綠變少數時就未必要服從藍多數，而是藍要尊重綠。

從草莽黨外進化到完全執政，再到雙少數執政，抗爭策略、經驗豐富的民進黨顯然比國民黨高明，不僅是非價值隨時可變，賴清德現在說的也還得看他真正做的，這是「雙標」變「雙面」的更高境界。新國會與賴政府比的是耐力與意志力，這一場爭取民意認同硬碰硬的纏鬥，才剛要開始呢！

（作者為資深媒體人）