賴清德總統520宣誓就任，儘管他演講的基調令不少人對未來兩岸關係的發展感到憂心，然而，賴清德也特別提到，兩岸可以先從恢復雙邊觀光旅遊和學位生來台就學開始，「一起追求和平共榮」。這番話，燃起人們對兩岸可能的民間交流懷抱希望。旅遊業者就呼籲賴政府取消赴陸旅遊禁團令，展現真正的善意。

520演講開了一扇窗

賴清德520演講有關兩岸關係部分，並未呈現外界所預期的善意，反而引發「兩國論」疑慮，不過他的談話倒是為兩岸觀光和就學交流開了一扇窗，認為這是目前兩岸可以先做的事。然而，賴清德還是畫蛇添足地加了前提，他說要在「對等、尊嚴」之下，才願重啟交流。

兩岸觀光旅遊規定的現況是：自由行部分，台灣開放台灣人赴大陸自由行及陸客來台自由行，大陸接受台灣人赴大陸自由行，但未開放大陸人來台自由行。例外情況是，大陸在2019年9月鬆綁陸客「離島自由行」，包括福建、浙江、江西及廣東20個城市的「海西地區」居民可以赴金馬澎旅遊，可惜在2020年初新冠疫情後停止；團客部分，大陸接受台灣團客，但未開放大陸團客來台。例外情況是，大陸文旅部4月28日宣布開放福建民眾到馬祖旅遊，並將在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。台灣則只開放第三地陸客團體旅遊，台灣團客赴大陸部分，民進黨政府本決定3月1日起開放，但春節前交通部卻突然宣布6月1日起暫停組團赴陸。

綜合上述，不難發現，雙方政府都小心翼翼、多所顧忌，以致於兩岸間的觀光旅遊十分曲折複雜；不過，從大陸2個例外情況也可以看出，只要台灣方面願意爭取，通常陸方會順應要求，略開小門突破封閉，如海西區自由行是金馬澎離島3縣長在2019年8月間赴北京爭取陸客自由行「區隔對待」後開放，福建民眾赴馬祖旅遊則是今年4月國民黨立委訪陸後開放。

對此，陸委會認為這樣的開放談不上對等，賴清德的520談話也似乎暗示，兩岸開放的尺度要相同，才算得上是符合有尊嚴且對等的要求。然而兩岸量體和規模差距甚大，究竟什麼是「對等」或「相同尺度」，則恐怕有不同解讀。以近日大陸開放福建民眾赴馬祖旅遊為例，福建的面積大約是台灣的3.5倍，常住人口是台灣的1.7倍，2019年福建的總GDP已超過台灣，當然，台灣的人均GDP還是高於福建，不過，福建人均GDP在大陸排名第2，經濟表現是相當突出的。

新人新政的改變契機

列出以上數據並非要「長他人志氣」，只是想提醒賴政府，或許不滿意目前陸方開放的幅度，但福建的消費力仍值得好好經營；況且，陸方也承諾，在平潭與台灣海上客運直航恢復後，就可恢復福建民眾來台團客旅遊。平潭航線的「海峽號」一次可載客700人且往返船次多，對促進觀光旅遊量能有一定的助益。再者，這畢竟是陸方率先跨出的一步、是很好的訊號，台灣「勿以善小而不為」，不要小看這樣的善意，若能予以適當回應，雙方善意堆疊，自然可以期待兩岸迎來更多、規模更大的旅遊開放。

兩岸青年學子的就學交流情況也是如此。受到疫情及兩岸關係持續處於低檔的影響，目前大陸短期交換生、研修生可以來台，但陸方迄今仍未解除學位生來台就學的禁令。賴清德的就職演講說出了蔡英文任內始終沒有公開表達的就學交流意願，被認為是向對岸釋出善意，這一點，值得稱許。

如果賴政府期待兩岸之間的觀光旅遊和就學交流，至少能回到2019年疫情前的正常狀況與規模，就應該有積極的作為。旅遊部分，應先解除6月1日起組團到大陸旅行的禁令；就學部分，由於台灣從2020年起就不再推出陸生學位生招生簡章，因此賴政府應先制定簡章、開出名額，讓大陸看見賴政府確實有促成兩岸觀光旅遊及就學交流的誠意，否則光有喊話、沒有行動，不可能帶來兩岸關係的實質改善。即將接任海基會董事長的鄭文燦說「我們已經準備好了」，既然如此，賴總統和卓內閣不要錯失新人新政帶來改變的契機。