賴清德20日發表就職演說，大陸國台辦及外交部皆火力全開、嚴詞批判，將賴清德定性為「倚外謀獨」、「以武謀獨」，徹頭徹尾的「台獨工作者」，並特別強調「台獨」是死路一條，不管打著什麼幌子、什麼旗號，推行「台獨」分裂都註定失敗。大陸官媒分析指出，賴清德根本無意改善兩岸關係，就是鐵了心要破壞台海和平穩定，妄想「和平分裂」。

大陸中央廣播電視總台《海峽時評》文章指出，賴清德520講話公然販賣「兩國論」，扭曲兩岸關係本質，宣稱「兩岸互不隸屬」，煽動島內民眾「仇中恐中」，渲染大陸軍事威脅，妄圖繼續「倚外謀獨」，把台灣問題「國際化」，通篇充斥著「反中抗中」的對抗思維。這也是大陸官方媒體罕見地點出「兩國論」，而這3個字的定調也意味著對賴清德未來4年任期內的兩岸關係，沒有任何一絲樂觀的資本。

賴清德在講話中表示，願在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，《海峽時評》文章認為，賴清德不管打著什麼幌子、編造什麼話術，都是在欺騙民眾，掩蓋不了其謀「獨」本質，玩火必自焚，只會嚴重損害台灣民眾安全和利益。

至於，未來兩岸關係發展走向，縱觀兩岸的分析解讀，實在對這屆賴政府沒有期待。更遑論，執政團隊中還有不少已被大陸點名的「頑固台獨分子」，賴清德想要的陸客、陸生來台，大陸不僅不會全面放開，未來還將面對貿易壁壘調查的考驗。賴政府起手式踉踉蹌蹌，吃虧受苦的卻是台灣人民。

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