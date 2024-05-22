前外交部長吳釗燮一句「林北」引發一連串的政治口水，吳釗燮520前在社群平台上表示「面對無理的質疑，『林北』一定吵到底」當作畢業致詞，引發藍綠政黨圍剿發言不當，身為政府高官竟用粗鄙字詞，事後還推託自己是「鄉下人」來自我辯解，當時外交部甚至以「接地氣」語言來做緩頰，卻模糊了卸任後留下的「外交爛攤」。

新任外交部長林佳龍的「外交爛攤」從「奧地利大使張小月出訪風波」、「立法委員徐巧芯洩密疑雲」以及「駐立陶宛台灣代表處正名之亂」，因為一句「林北」的執政傲慢給模糊焦點，遙想吳釗燮卸任前還沾沾自喜自封吵架王，強勢面對各界質疑卻只願安內而不敢攘外，如今林佳龍接任後，不僅承襲「嘴上功夫」甚至自稱「魔法部長」。吳釗燮如今榮升國家安全會議秘書長，面對過去擔任外交部長任內創下「八國斷交」的歷史紀錄，據聞520就職大典上還與林佳龍相談甚歡，兩位新舊任部長有說有笑，殊不知，林佳龍恐要面對吳釗燮留下的「外交爛攤」。

奧地利大使張小月出訪風波

台灣駐奧地利大使張小月遭到民眾發文爆料，秀出一張吃喝玩樂的行程表，直指春節期間安排五天四夜活動，前往梵蒂岡花園、羅馬競技場、聖伯多祿大教堂等，遭到外界質疑假公濟私。外交部緊急出面澄清大使是以個人休假名義前往，但這私人行程當中卻又夾雜視察，若有視察必定會有當地政府官員陪同，如此虛虛實實難怪引發外界質疑。

政府官員到外地考察暨訪問交流都需報告以利各界監督，外交部也承認請駐外館處運作，期間也與駐教廷李大使交換意見，駐奧地利代表處卻無對外發布新聞，張小月私人旅遊不忘為國為民令人感動，此次出訪行程的所有公帑開支，理應由林佳龍公開釋疑。

立法委員徐巧芯洩密疑雲

外交部控告國民黨立委徐巧芯洩密，由於公佈台灣與捷克援助烏克蘭專案，捷克外交部早在今年三月，透過國際期刊揭露相關資料，徐巧芯依舊被以涉及刑法洩密罪告發。外交部是否根本沒有掌握捷克外交部期刊，還是因為援助烏克蘭計畫遴選有誤？還是規避台灣政府採購法？顯然遮遮掩掩不願對外公開內容。

依照台灣《國家機密保護法》將國家機密等級區分絕對機密、極機密及機密三種，其設為機密適用事項無一能套用在援助烏克蘭專案，除非揭發行為引起國安隱憂，或是損害國家利益，外交部狀告徐巧芯還得證明並無基於隱瞞違法目的，外交部以《行政院文書處理手冊》當做法源狀告立委，還要請林佳龍說明原由。

駐立陶宛台灣代表處正名之亂

立陶宛大選爭取連任的總統瑙塞達表示，他原則上歡迎台灣設立代表處，但為穩定與中國關係，應該比照國際慣例，「駐立陶宛台灣代表處」將會改用「台北」。外交部表示尊重立國總統大選期間國內各方意見表達，強調當初以台灣（Taiwanese）名稱是雙方政府共識，不知到底是現任總統昨是今非，還是我們自願降格降標？

立陶宛與中國雙邊關係逐步開展早有蛛絲馬跡，台灣對於立陶宛代表處是否改名及權益爭取也已不是新聞，自從立陶宛政府同意我國以台灣為名設立代表處後，中國便對立陶宛展開政經壓迫，去年立陶宛早傳出與中國協商恢復大使級關係，外交部當時表明我方對此沒有意見，那就看林佳龍上任後如何正名且拓展外交。

外交部臉書粉絲專頁也以「新任魔法部長開工啦」發文，並在X平台轉發到林佳龍個人帳號上，林佳龍也在臉書寫上「世界新台灣」與民主夥伴並肩前行，卻沒提到未來外交政策的具體方針，甚至還要面對前任外交部長的三大爛帳。

奧地利大使張小月出訪風波，林佳龍是否願意針對相關行程的所有公帑開支公諸於世？未來針對官員出訪也該要求，必須要將私人以及公務行程確實區分，以免造成疑慮也讓外界觀感不佳。立法委員徐巧芯洩密疑雲，林佳龍是否還要引用《行政院文書處理手冊》當做法源狀告立委，如果今天捷克確實公告援助烏克蘭專案，外交部除了專注保密也該逕向國人說明，有無遵守規定符合採購相關法規。

駐立陶宛台灣代表處正名之亂，林佳龍是否願意再做最大努力，或者致力長線外交，弭補蔡政府八年來的友邦盡失，前提必須解決三大「外交爛攤」，才有機會實踐「世界新台灣」的外交口號。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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