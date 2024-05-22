對於賴總統的就職典禮，國內外的評論大概就是講就職演說，其實整個典禮的布置、流程，甚至表演節目，都洩露了賴總統還在搖晃學步、牙牙學語，只好拾人牙慧，走抄襲的路。

表演節目，大家看了嗎？恐怕連賴清德自己都沒看吧！我幾乎從頭看到尾。可以肯定的是，賴清德對音樂全無興趣，至今也未曾講過任何這方面的談話。

昨天的表演節目，就是承襲了蔡前總統就職典禮的架構與氛圍，也就是兼顧族群平衡、回顧台灣發展、傳統與流行並蓄。只是，幾個段落之間，表演內容有些重複，比如懷舊歌曲，幾個歌手與合唱團的表演都有觸及，似乎沒有做一個很好的整合。

最意外的是：滅火器，又來了！實在是，該怎麼說呢，從蔡前總統2016就職、國慶表演什麼的，就一直有滅火器，竟然到了2024，總統換人了，那把不曉得什麼火竟還沒燒完，依舊還有滅火器的表演。顯然，就因，有「蔡媽媽的味道」吧；滅火器的表演，好像蔡媽媽在後頭看著，可以讓賴小弟安心一些。

有人聽到〈科學小飛俠〉嗎？昨天的表演，其實還不錯看，就只是充滿了前朝氣息，似曾相識。我從裡頭認識了幾位年輕的饒舌歌手與台語歌手，都還不錯，顯然是年輕幕僚的安排。只是，這些安排，賴清德有什麼看法？

歷任總統的文化素養都明顯不足，賴清德也沒有例外。你要熟悉政經社法，又要涉獵文學音樂美術電影，不是一件簡單的事，除非是哲王總統。

好了，然後，就出現就職典禮主視覺的抄襲爭議了。有沒有抄襲，大家的眼睛是雪亮的，而即使不是抄襲，至少可以說，相當偷懶！而且沒有創意！

就好像前一陣子的全國中學美展，或者某高中美展的違規AI助繪一樣，在在凸顯了台灣人就是創意不足，連畫個圖都要參考東、模仿西，然後畫出來的東西，其實，依然不怎麼樣啊。

如果要抄襲，我在好幾年前就建議，應該仿效美國總統就職典禮，請詩人來創作與朗誦獻給新總統的詩，而不是只有唱歌與表演，因為文字藝術能傳達最多的思想，而不是只有感情。

至今沒有一個台灣總統，有在讀詩吧。

尤其賴清德，大概當選總統以後，整天都捧著政經書籍在念，趕快補休社會科學學分。他應該把蔡總統任內的兩岸與國際演說與文稿看得很熟了，才能寫出五千字落落長的就職演說稿。

我懷疑，那稿子就是賴清德自己寫的！寫得四平八穩，面面俱到，有論述也有抒情，文采算是不錯，只是，內容明顯是抄襲蔡前總統，尤其是兩岸與國際政經，充滿了「蔡媽媽」的訓示與教誨。

你看，「第一島鏈」、「印太安全」，這些蔡前總統這幾年愛用的美國詞彙，都出來了。賴總統當然也引用了蔣渭水的「台灣是世界和平第一關」，嘿，剛好跟「第一島鏈」概念類似，但觀點相反。蔣渭水希望藉此防止日本擴張的野心，保護中國，但「第一島鏈」是美國圍堵中國的概念。

到底該圍堵的是中國，還是美國？或者有第三條路？賴清德應該有自己的看法，而不是照抄蔡英文。事實上馬前總統完全不是這樣，不也可以打好兩岸與台美關係？

賴總統的就職演說一出來，美國媒體都說美方可以接受，理由就是全無新意，也就是完全照抄蔡前總統。台灣有媒體說，蔡前總統兩任就職從未以中國稱呼對岸，但賴總統超前一步，其實，蔡前總統在2021國慶演說裡，就以中國稱呼對岸了，因為「抗中保台」氛圍已經形成。

賴前總統說，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，聽起來聳動，好像是什麼兩國論，其實也是蔡前總統在同一場合說過的。

在內政與民生方面，賴總統唯一跟蔡前總統不同之處，就只有不提「非核家園」，這幾乎是五千字講稿裡唯一的牛肉。他最後竟然提了「行人地獄」議題，顯見就是包山包海，連部會級的政策也拿出來講。

賴總統一方面希望兩岸緩和關係，說要重啟觀光什麼的，一方面又說中國在滲透台灣、不放棄併吞的企圖！這豈非矛盾？事實上既然你延續蔡英文的兩岸路線，連口頭上也不給對方面子，那麼人家當然也沒有必要伸出友誼的手。

兩岸關係，在未來幾年，只會繼續緊繃了。就看台灣經濟如何；如果成長依然強勁，那麼蔡英文那一套對賴清德來說，依然是不用白不用，但若趨緩，那麼大陸市場的重要性就會再度凸顯出來。

我在典禮最前頭，看到了有意思的一幕：賴總統在府內禮堂宣誓，一上台看到國父遺像，下意識就鞠了個躬，但司儀並未要求，後來的蕭副總統就沒有鞠躬，顯見賴清德，不像一些糊塗獨派一樣討厭孫中山。

孫中山、蔣渭水也都是醫生，賴清德要加油，追上他們的格局，而不是甘願守在蔡前總統搭設的圍城裡。

（作者為醫師）

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