無論從國內或國外情勢來看，520甫上任的總統賴清德很難說有蜜月期。雖然他是得票率、國會未過半的「雙少數」總統，但唱衰新政府並不符合台灣利益，因此，我們細讀賴總統就職演說，再提出一些善意建言。

賴總統面對的是一個相較過去更為複雜的國際結構。在美中競合下，全球政經情勢面臨三大挑戰：

一是貿易保護主義興起，加速再全球化。去年七大工業國提出「去風險化」對中政策後，基於選舉考量，美國總統拜登日前進一步針對中國大陸「過剩產能」課徵額外關稅，大陸也立即反制，全球貿易保護主義風潮再起。再加上各國加速推動製造業回流，破壞了長期以來基於比較利益下的國際分工，以致吾人熟悉的經濟全球化體系面臨重構。

二是地緣政治風險仍在，全球經濟更不穩定。雖然從國際智庫編製的地緣政治風險指數來看，今年以來全球戰爭威脅有降溫跡象，但隨著極端政治興起，難以預料的黑天鵝仍將是全球地緣政治風險的隱患。因此，強化供應鏈韌性以避險，成為各國產業政策的重中之重。

三是極端政治加劇，激化仇恨意識。今年全球超過60個國家有選舉。然而，許多國家呈現「左的更左」、「右的更右」，且內部政治更極端對立。過去即使政治立場迥異，不同立場之間尚能和平共處，但如今政治人物以煽動仇恨作為政治動員的手段，加上新媒體催化，導致意識形態快速固化的不同支持者之間，仇恨值急劇上升，社會嚴重撕裂。

賴總統提出積極加入區域經濟整合、站穩全球供應鏈關鍵地位、推動台灣成為「人工智慧之島」等方式因應上述國際政經情勢。但我們要提醒賴總統，上述三大挑戰下，台灣將面臨三大經濟考驗：

首先，台灣中小企業處境將更為艱辛。在各國加速進口替代政策下，國際分工的重組，或說多重供應鏈體系的建構，有利大企業全球布局；但對資源有限的中小企業來說，除非其產品具有不可替代性，否則勢必面臨淘汰。事實上，占台灣企業總數超過9成、占就業人口近8成的中小企業，近年來出口貢獻率已不斷下滑；若全球產業鏈加速在地化或區域化，沒有能力進行跨國投資的台灣中小企業，將面臨再一波的衝擊。雖然賴總統提到要協助中小企轉型，並培育新世代隱形冠軍，但這並非一朝一夕之功。因此短期內中小企業的困境要如何解決？將是台灣的第一個經濟考驗。

其次，全球將加速建構「台灣+1」供應鏈以避險。雖然賴總統再次向大陸呼籲，要以對話取代對抗，交流取代圍堵，兩岸可先從重啟觀光旅遊及陸生來台開始，但通篇演說又視大陸為最大威脅。從大陸國台辦強硬的回應來看，顯然賴總統的「善意」並不被接受；亦即，未來兩岸關係將很難樂觀。若依此情勢，各國恐將會持續推動關鍵零組件的「去台化」；以晶片為例，「台灣製造」將逐漸轉變為「日本製造」、「美國製造」甚或「德國製造」。也就是說，以美國為主的西方國家對大陸的圍堵，促使跨國企業以「中國+1」因應；但台海關係的緊張，亦使得包括台灣企業在內的跨國公司，選擇「台灣+1」避險。因此，如何增強全球企業對兩岸和平穩定的信心？這是台灣的第二個經濟考驗。

最後，朝野對立將成為台灣最大火藥桶。賴總統演說強調，「三黨不過半」是全民選擇的新模式，朝野政黨可以分享各自的理念，也將共同承擔國家的種種挑戰。然而，當前台灣社會最大問題，就是原本可以理性討論的公共議題，在政客、名嘴煽動下，不但各自支持者越來越仇視，且因為立場固化，以致完全失去對話空間。以作為賴總統上任起手式的「國會改革法案」來說，原本黨籍立委可以如賴總統提醒，即使表決會輸，但仍然提出足以說服社會的論述。但執政黨一方面放任網軍、側翼，不斷污名化在野陣營；另一方面則展現出連小學生都不如民主素質，不服就施以肢體衝突。若賴總統繼續放縱黨籍立委以正義為名的暴力，則未來施政將寸步難行。這是台灣的第三個經濟考驗。

對台灣來說，上述三大考驗，都需要全民的共識與合作才能克服。即使是雙少數總統，如賴總統所說：只要有民意當後盾就不是問題。因此，我們要提醒賴總統應以多數民意為依歸，從「操之在己」的開始做起。例如召開兩岸國是會議，提出能與大陸對話的共識與機制；約束黨籍立委回歸理性以文明問政。否則，若賴總統的任期內，只有朝野對立、人民仇恨、兩岸對抗，這絕非台灣之福！