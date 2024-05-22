5月20日賴清德與蕭美琴就任中華民國第十六任總統、副總統，賴清德就職演說提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等，令大陸外交部、國台辦與解放軍等視為「台獨」言論。大陸上海海事局於21日13時47分公告「滬航警467/24，23日長江口有一大型船舶深水航道出口實施交通管制」。長江口5月23日一大型船舶深水航道出口實施交通管制-滬航警467/24，撤銷滬航警465/24。引發國人高度關注！

大陸國產電磁彈射平板式的傳統動力航母「福建號」於5月8日結束在長江口東南海域進行檢測航母動力系統等首次海上試驗。推斷「福建號」航母將在長興島碼頭進行系統測試。

首先，大陸上海海事局4月30日上午8時發佈，滬航警414/24東海5月1日0700時至5月9日0900時，在以下四點連線水域內進行軍事活動：31-06.00N/123-08.00E、31-06.00N/123-45.00E、30-35.00N/123-45.00E、30-35.00N/123-08.00E，禁止無關船舶駛入上述水域，請過往船舶注意。禁航區四點連線範圍為3390平方公里。

另同時，滬航警413/24長江口5月1日一大型船舶深水航道出口實施交通管制：0430時至1500時對長江口深水航道進口船進行交通管制、0830時至1130時對長江口深水航道出口船進行交通管制，請各航船注意。

上述，5月6日17時2分上海海事局發布滬航警437/24長江口5月8日一大型船舶深水航道進口實施交通管制：0500時至1600時對長江口深水航道出口船進行交通管制、0900時至1300時對長江口深水航道進口船進行交通管制。請各航船注意。「福建號」航母在8日下午15時許，提前一天完成航母的動力系統、電力系統等基本海上測試任務。

其次，中國國防部發言人張曉剛17日表示，福建號圓滿完成首次航行試驗且達到預期效果，下一步將按既定計畫展開後續試驗。

上海海事局長5月20日15時23分再次公告滬航警465/24，5月22日長江口一大型船舶深水航道出口實施交通管制：1130時至1400時對302燈浮301燈浮42燈浮連線至長興島碼頭水域進行交通管制、0830時至1830時對長江口深水航道進口船進行交通管制、1200時至1500時對長江口深水航道出口船進行交通管制，請各航船注意。

上海海事局於5月21日13時47分再次公告，滬航警467/24長江口5月23日一大型船舶深水航道出口實施交通管制：1210時至1440時對302燈浮301燈浮42燈浮（31°19'08.6"N 121°43'13.9"E）連線至長興島碼頭水域進行交通管制；0910時至1910時對長江口深水航道進口船進行交通管制、1240時至1540時對長江口深水航道出口船進行交通管制，請各航船注意，撤銷滬航警465/24。

最後，上海海事局這次發布公告，僅針對一大船舶深水航道進行交通管制，未對外公布船舶軍事任務或活動之禁航區，明顯推翻部分媒體疑慮「福建號」航母進行首次海試，間隔15天又再度進行海試。

從上述資料，初步推斷，可能是「福建號」航母在長江口進行有關引水、拖纜等操船技術層面演練，並抵長興島碼頭進行碼頭（繫泊）相關系統測試。屆時，共軍可能將由駐吳淞第14護衛艦支隊所屬護衛艦，進行戒護。

（作者為中華戰略學會研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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