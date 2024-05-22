汪精衛在1939年12月30日與日本簽訂《日支新關係調整要綱》，俗稱《汪日密約》，接著在1940年3月30日在南京成立「中華民國國民政府」；汪精衛又在1940年11月30日與日本簽訂《關於日本國中華民國基本關係的條約》，這兩個文件證實汪精衛的中華民國是一個與中國無關的偽政權，而且只是日本天皇「八紘一宇」、「大東亞共榮圈」的一部分。

同樣道理，任何與中國無關的中華民國，都是偽政權，包括1937年12月14日在北京成立王克敏的中華民國臨時政府；1938年3月28日在南京成立梁鴻志的中華民國維新政府。任何政客不要以為搞個政府，門口隨便掛個「中華民國」的招牌，再塗一面五色旗或青天白日旗，就是一個「主權獨立的國家」。

那種望著「國號」和「國旗」，就生出一個「國家」的幻覺，不過是一種拜物教的心理反射，或者只是對一個朝代的戀母情結，永遠無法替代已經存在五千年，

且存在過很多朝代的中國，中華民國也只是中國曾經存在過的一個朝代。

賴清德在就職演說開頭就宣稱，1996年5月20日，「中華民國台灣」是一個主權獨立的國家，當時這個「國家」還因爲存在一個1992年的「九二共識」，還算是一個與中國有關的政權，不能歸類是偽政權。

2024年5月20日，賴清德希望「中國正視中華民國存在的事實」，賴清德這段話明確宣告，中國與中華民國是兩個各自獨立的國家，也就是中華民國與中國無關。前述歷史已說明，任何與中國無關的中華民國，都是偽政權，賴清德的宣告直接了當承認存在一個與中國無關的中華民國，使目前的「中華民國」成為偽政權，也使賴清德自以爲得意的宣稱，不論中華民國、中華民國台灣、台灣，都是「國家的名稱」，這種「三合一台獨理論」，變成三個跟中國無關的偽政權。

賴清德要擺脫偽政權的困境，只有兩個方法，就是一如民進黨的台獨黨綱宣示，「台灣共和國是主權獨立的國家」，再者就是通過類似「九二共識」，承認中華民國是中國的一個政權，除此以外任何掛羊頭賣狗肉的宣稱，跟中國無關的中華民國，都是偽政權。

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