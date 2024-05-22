台灣素有科技島之美名，但近年來亦被戲稱為詐騙之島。詐騙氾濫不僅是台灣最醜陋的風景，也成為許多人的切身之痛。儘管政府陸續推出打詐國家隊、成立打詐辦公室，推行「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，然而始終不見成效。依內政部警政署統計通報資料顯示，108年詐欺案發生數為23647件，至112年詐欺案發生數已達37984件，增幅高達60.63%，112年民眾遭詐騙總財損金額更達新台幣89.44億元，創下歷史新高。詐騙案件不減反增，不僅成為國安問題，也癱瘓司法系統。

政府雖進行大規模的反詐騙宣導，但速度永遠跟不上日新月異的詐騙手法，被騙人數及金額仍持續增加。縱使修法加重詐欺犯罪的刑責，但檢警抓到的幾乎都是最底層的提供帳戶者與提領贓款的車手，真正獲利的高層卻逍遙法外，斬草不除根的結果，只是讓詐騙高層不斷吸收底層的代罪羔羊繼續行騙。再加上被害人被騙的款項幾乎追不回來，詐騙集團保有犯罪成果，當然食髓知味，進而變本加厲。

然而，詐騙集團騙取被害人金錢無非透過金融轉帳及臨櫃取匯款二途，只要對症下藥，使詐騙集團無法順利取得贓款，必能有效遏止案件的發生。以金融轉帳詐騙而言，由於詐騙集團是利用人頭帳戶行騙，騙得款項後，為避免帳戶被列為警示帳戶而遭查扣，會透過網路約定轉帳之功能，在第一時間就將贓款轉入其他人頭帳戶，該等人頭帳戶通常是作為躲避查緝及洗錢的工具，每日均不會有留有鉅額的餘額。政府可利用詐騙集團這種大量使用人頭帳戶及網路約定轉帳的特性，進行特別的交易控管，使詐騙集團不易取得犯罪所得，也增加被害人追回款項的機會。例如，為防止人頭帳戶之氾濫，銀行應依個人之信用評比及等級，限制民眾申辦金融帳戶之數量，亦應針對使用頻率及平均餘額過低之帳戶，取消其網路約定轉帳之功能，並應建議異常交易分析及通報機制，當電腦發現有異於交易習慣的金錢匯入情形，限制網路轉帳匯出功能，並通報警政單位或洗錢防制中心。

另針對臨櫃取匯款部分，無論是詐騙集團車手臨櫃領現取款，或被害人被騙後，自行至銀行提領現金或匯款，均有賴櫃台行員落實阻詐及關懷，因此，政府應將金融機構的阻詐績效應列為金融評鑑的重點項目，並要求銀行就不同之交易類型實施不同的防詐措施。例如，代理人之取款與匯款應當場取得本人之電話確認；為一定金額以上定存解約款項之處理、大筆現金之提領或經判定為異常交易而限制轉帳功能帳戶之交易，應經由警察機關電話關心照會；大筆款項匯入未曾交易之帳戶，收款銀行應提升該筆款項之控管等級；除關懷提醒外，要求民眾須觀看反詐宣導短片。

類似風險控管之概念，早於股票交割、信用卡使用等金融活動行之有年，而電話照會本人確認之方式，也廣泛運用在印鑑證明之申辦。以目前之科技及電腦分析技術，這些均非難事，只要政府拿出決心，大刀闊斧地要求金融機構配合，尤應設法增加詐騙集團領取、轉匯贓款的難度，當可收立竿見影之效。（作者為台中市政府法制局長）

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