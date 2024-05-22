日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」率31名議員出席賴清德總統就職典禮，人數為歷年之冠，但自民黨副總裁麻生太郎及幹事長茂木敏充、自衛隊前統合幕僚長岩崎茂等均未如預期現身。民進黨希望藉日本政要出席凸顯台日友好，但駐日代表謝長廷不諱言，中日韓3國領導人會議5月底將在韓國舉行，日本希望日中關係能恢復正常，台灣應為日本著想，低調行事。

和平共同體 天邊彩虹

無獨有偶，中日韓峰會的東道主韓國，為求峰會不節外生枝，亦低調處理賴清德就職，僅由駐台代表李殷鎬協同「韓台國會議員親善協會」會長趙慶泰議員出席，未另派遣代表團來台。韓國總統尹錫悅雖較前任文在寅親美，並關切台海和平穩定，但不在「一個中國」上做文章，韓國官員重申，維持1992年與北京建交以來尊重「一個中國」的立場。

520慶典時，大陸駐日大使吳江浩邀請日本前首相鳩山由紀夫、社民黨黨魁福島瑞穗等政界人士、學者舉行座談會反制賴政府，譴責訪問團公然為「台獨」分裂勢力撐腰站台。北京對自民黨支持民進黨政府日益昭顯，「一中政策」面臨挑戰，保持高度警戒。

觀察日本的520慶賀團，陣仗雖大但層級並無突破，安倍前首相夫人安倍昭惠及安倍胞弟岸信夫的接班人新科眾議員岸信千世隨團來台，但兩人非日本政壇要人，對日本首相岸田文雄的影響力有限。自民黨政治資金醜聞暴發後，「安倍派」獨強格局不再，但民進黨政府對日外交仍以「安倍派」為主，未能擴大與日本朝野政黨的交往，從520日本慶賀團及駐日代表處舉辦的總統就職慶祝酒會參加成員可見一斑。

賴清德在總統府接見前來祝賀的岸信千世，彰顯個人與安倍家族的特殊情誼，以此展現「親日」色彩，但難掩民進黨熟諳日語的「知日派」不多、無法與日本政界全面交往的現實。台日關係走不出「安倍派」小圈圈，未有效建構新的對日人脈。當前自民黨掌權的岸田、麻生及茂木等勢力，未如「安倍派」般重視台灣，少見附和安倍「台灣有事」說。內閣官防長官林芳正、外務大臣上川陽子及「清和研究會」（安倍派）另一支派福田達夫等自民黨要角，對台日關係的發言並不積極。

兩岸與外交 兩頭落空

賴清德就職演說突出「價值外交」，雖與日、韓外交同調，卻無視日、韓在強化對美關係，擴大結盟之際，仍苦心經營與北京的對話關係，未來東亞區域政治發展，未必如賴清德預期形成抗中聯盟。「中日韓合作祕書處」祕書長李熙燮表示，在中、美競爭下，身為美國盟國的日、韓仍須與中國合作，中、日、韓在東北亞相鄰，是共同生活的「經濟共同體」，以此與三國「安全保障共同體」框架互補，共同撐起東北亞的和平及繁榮，符合彼此的共同利益。

賴清德「親日」有餘，但「和中」不足，將使台海風險上升。面對台灣的政治新形勢，在兩岸政策上，北京須管控風險，降低兩岸關係中源自日本的不利外部因素，緩解中日關係的緊張局面，在爭議與合作中細膩調整雙邊關係，創造立場雖異仍能維持合作的外交趨力。在中日韓峰會外，中共中央對外聯絡部部長劉建超可望於27日實現任內首度訪日，與日本朝、野政黨領袖對話，摸索福島核電廠處理水排海及恢復日本水產品輸中等問題的解方。

賴清德就職演說提及「和平共同體」，出自他去年在「台灣與日本——建構世界和平共同體」研討會的談話，為對日外交訴求目標。賴清德反中背景下的親日深具危險性，不僅兩岸對話無門，更與日、韓改善對中關係背道而馳。所謂「和平共同體」將成為天邊的彩虹，徒令未來4年兩岸及外交兩頭落空，台海平添波瀾，「損鄰」不利己。