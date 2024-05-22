5月20日，賴清德在講話中公然拋出「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。上台首日，賴清德就迫不及待地拋出「兩國論」，證明賴清德已經成為升級版的李登輝、加強版的陳水扁和暴力版的蔡英文，未來將把台灣帶上一條不歸路。

●台灣的發展前途將被綁架

目前島內的主流民意是要和平不要戰爭，要發展不要動盪，要過好日子不要過苦日子，島內民眾對於兩岸關係的期許是，要交流不要交惡，要對話不要對抗，要雙贏不要雙輸。

但賴清德的「520」講話卻與島內主流民意完全逆向而行，公然炮製「兩國論」，「台獨」底色暴露十足，證明賴清德既非「務實台獨工作者」，也非「投機型台獨分子」，而是徹頭徹尾的「理念型台獨分子」。

可以預見，未來賴清德將繼續加碼，加速「台獨布局」，利用法律手段謀求「修憲台獨」和「公投台獨」等，製造「一中一台」或「一邊一國」，切斷兩岸同屬於一個國家的法理紐帶，導致台海地區風高浪急，甚至走向驚濤駭浪。

賴清德還幻想著「以武謀獨」，鼓噪「提升全民保家衛國的意識」、「強化國防力量」、「發揮威懾力量」，這無疑要進一步升級與中國大陸的對抗。

●台灣經濟社會發展前景將被蒙上沉重陰影

台灣是外向型經濟體，多數原材料和能源都需要進口，產品則需要出口。因而，只有依托和平穩定的周邊環境，台灣才能平穩發展。但賴清德剛一上台，就開始挑釁，預示著未來台海地區將難有安寧，台灣經濟社會發展也很難維持良好的周邊環境。

牛羊逐水草而居，資本求穩定而投。在衝突風險不斷加劇的態勢下，台灣的人才和資金必然會出現外流，台灣經濟社會發展的動能也將被逐漸掏空。2023年，台灣GDP增長率僅為1.4%左右，未來可能會面臨更加疲軟的態勢。

為了化解經濟困局，賴清德給出的藥方是「布局全球，營銷全世界」，聲稱「已經申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），會積極爭取加入區域經濟整合」。

但以往的歷史經驗證明，沒有良好的兩岸關係作為支撐，台灣加入重要區域經濟合作組織的可能性幾乎為零。在當前條件下，台灣不但無法加入CPTPP，更不可能加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），反而會在區域經濟一體化的進程中逐漸被邊緣化，只能在「亞洲四小龍」中慘陪末座。

賴清德既無法解決台灣內部面臨的「五缺」（缺地、缺水、缺電、缺才、缺工），外部也無法融入區域經濟合作組織，台灣經濟社會發展前景堪憂。

●台灣將由美國的「戰略資產」淪為「戰略包袱」

目前，兩岸實力對比進一步拉大，賴清德深知，僅以台灣一己之力謀求所謂「台獨」，無異於癡人說夢。

在自身力量有限的情況下，賴清德又將目光轉向外部，而賴清德最為倚重的對象自然是美國，希望能夠融入到美國的「印太戰略」中來，主動扮演好美國「以台遏華」的「馬前卒」和「急先鋒」。

如果賴清德當局繼續躁動，成為「麻煩製造者」和「戰爭製造者」，把台海地區往衝突乃至戰爭的方向引導，就有可能把美國拖下水，這將給美國帶來不可承受之重。目前，全球態勢嚴峻複雜。俄烏衝突未停，中東戰火又起。美國不希望在全球出現新的「閃爆點」，不願意看到民進黨當局火中取栗，渾水摸魚，亂中謀「獨」。

美國制定對台政策時，考慮的是美國自身而非台灣的利益。如果台海地區發生衝突，美國在台海地區的戰略風險將遠大於其戰略收益。屆時，美國將毫不猶豫地拋棄台灣。

總而言之，作為上任首日的「起手式」，賴清德的「520」講話已經徹底暴露了其「鐵桿台獨分子」的真面目。未來，賴清德若不調整路線，將給兩岸帶來災難。（作者為大陸台海問題時事評論員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※