賴清德總統的520就職演說雖未公然揭櫫其台獨主張，比前總統蔡英文更往「一邊一國」論調靠攏，其字字句句無不透露出向獨派交心的政治意圖，根本沒有將國家安全及人民利益放在首位。賴總統關於兩岸政策的談話非但無法平緩當前兩岸局勢，國人反而更加擔憂他的「抗中保台」路線會因其執拗心態失去控制，最後導致兩岸直面對決。整體而論，通篇充斥著滿滿的「叫戰」意味。

既然宣示效忠中華民國、願遵循憲法帶領國家，賴清德卻背道而馳，將個人政治私利置於國家利益之上。他先提到「四個堅持」及「和平四大支柱行動方案」為兩岸政策的基礎，卻又在後段忍不住公開宣稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，等於將兩岸各自憲法解釋彼此關係的模糊空間徹底打破，也將前半段提到重啟對等觀光及就學的善意完全抹煞。

既然蔡英文的「四個堅持」無法打破兩岸對抗局面，反而讓台海現狀瀕臨瓦解，台獨色彩更鮮明的賴清德欲延續此路線以維持現狀，豈非緣木求魚？

不可否認，民進黨與國民黨皆曾說過「兩岸互不隸屬」，唯各自內涵有極大差異。蔡賴兩人的「中華民國」與台灣劃等號，根本不承認憲法將大陸地區視為中華民國領土之法理規範。反之，國民黨遵憲行憲，願以符合中華民國憲法之「九二共識」推進兩岸和解，但絕不接受中共「台灣屬於中華人民共和國」的說法。正因為有這樣的模糊地帶，兩岸才得以擱置政治爭議，共謀人民福祉，更開創兩岸逾1949年分治以來的難得和平光景。

當賴總統藐視中華民國憲法之兩岸定位，也把「兩岸人民關係條例」束之高閣，兩岸直面對撞的可能性急遽升高，任命再多所謂的「知中派」出任主管兩岸事務的陸委會及海基會都無濟於事。當他勝選那一刻，幾乎所有人都知道兩岸沒有蜜月期，結果賴清德選擇與習近平正面對決，執意拆除兩岸關係的特殊架構，等同將台海和平與國家安危寄託在美國等民主國家。

若說美方事先已知悉賴清德演說內容，應不為過，畢竟從國安高層人事安排到美國在台協會主席羅森伯格多次造訪台灣來看，賴政府的兩岸及外交政策擺脫不了美國的影子。由此推論，就職演說的兩岸論述應該早已取得美國認可，賴清德才如此有恃無恐，因為他根本不在乎北京會有何等反應。

誠如熟悉兩岸事務的淡江大學榮譽教授趙春山所言，賴的說法比前任的講話更「嚴重倒退」，甚至「務實台獨工作者」的影子都若隱若現。中國大陸外交部及國台辦已分別強硬回應賴清德的談話，更多的強硬措施恐怕會隨之而來。

事實上，兩岸問題的最大癥結就在於民進黨的投機心態，先是蔡英文、現在是賴清德都想搭國民黨與中共打造的順風車，卻不願付出相對應的政治成本，還能順勢將中共對台的非和平手段轉換成自身的政黨利益。如果大陸地區不是中華民國領土，賴清德上任就該廢掉陸委會及海基會，而不是只想坐收漁利，聲稱維持現狀卻執意暗推台獨。

總結蔡英文主政8年成績單，其兩岸政策是國人最不滿意的政策之一，顯見民眾逐漸認清民進黨玩弄兩岸話術的真相。賴清德正帶領國家走在鋼索上，要如何安然度過兩岸險灘，就在他的一念之間。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）