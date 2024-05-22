中廣前董事長趙少康。（本報資料照片）

賴清德上任總統之後，許多人憂心忡忡：一位僅獲4成選民支持的台獨工作者，再加上一個在立法院只得到4成5立委支持的第二大黨，這樣「雙重少數」的執政組合是否太過孱弱？「少數領導」加「少數政府」不但違背了多數民主的基本原則，也失去執政的正當性。這樣一個「跛腳」政府，又如何能應對執政的挑戰、民意的檢驗和兩岸的危機？

果不其然，我們在賴清德的總統就任演說中看到了執政的傲慢與現實的困境。他聲稱「民主就是人民作主」，卻隻字不提民主應該是「多數統治」、「少數尊重多數」，也必須服膺「多數決」原則。他公然反對「一個中國」，否定憲法秩序與主權範圍，置台澎金馬民眾安全於不顧！他強調政黨應該「理性問政」，卻無視民進黨在立法院駭人聽聞的暴力作風。這是活生生的「在野」鬥爭，而且是不負責任，無法無天。

「雖然執政，猶似在野」！這是一個執政黨公然違背憲法權威、議事規則與基本紀律，以暴力來對抗民主多數所犯下的嚴重錯誤。質言之，這個執政集團只會製造紛爭，睜眼說瞎話，凸顯了少數執政的荒誕與自由民主的淒涼。

但是，多數黨派到底該如何駕馭這樣一個不受拘束，而且拒絕制衡的「雙重少數」執政者？首先，是回到基本面，任用賢良，摘奸發伏，淘汰不肖官員，透過聽證調查權的行使讓執政者提名的不當人選及早出局。過去蔡英文時代，任命了許多不合格、不適任的政務官，不但言行荒腔走板，也令人髮指。這是因為當時掌握立法院多數的是民進黨人，一味縱容造就惡果！但現在多數黨改變了，這種情事不容再現。

其次，立法院要針對獨立機關的人事與預算進行合規、績效與適任性的審查，過去民進黨政府一黨獨大、大小通吃的局面必須遏制，官員貪腐、派系分贓的惡習也必須終結。唯有任用饒富專業知能、做人正派守法的賢德之士，才能發揮「五權分工合作」的精神，鞏固有為有守的制衡機制。

再者，文官體系應公正廉明、適才適所；但在過去領導人故意曲解的「政治正確」氛圍下，卻受到了嚴重的戕害。現在多數黨理應透過立法途徑與政策監督，積極重振文官倫理，矯正過度黨派化、親私化的不正之風。

台灣曾經是「亞洲四小龍」之首，也曾以民主楷模自豪；但曾幾何時，民主沉溺、執政失能、經濟下頹，兩岸關係急轉直下，台灣竟然變成《經濟學人》所說「全球最危險的地區」。現在，賴清德執政，重創台海和平，他卻重提「自由民主」、「社會改造」與「人心洗滌」，但若不能從廣納賢才著手，實踐五權之治，落實多數民主，改善兩岸關係，並體現責任政治精神，真正的自由民主是無法實現的！

換言之，在「雙重少數」統治與「庸劣治國」的處境下，非但人心無法洗滌，兩岸和平難以推進，執政者企盼的社會改造也無以為繼。這是賴清德面對的最大考驗，也是多數黨能否振衰起敝、旋轉乾坤、穩定台海關係的關鍵。