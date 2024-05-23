新總統賴清德已經正式就任，就職之前，他以大選期間拋出的五大信賴產業為藍圖，拜會各產業、參與財經活動，展現壯大台灣經濟的強烈企圖。我們對新總統這段時間努力勾勒的經濟願景，給予祝福，但也認為，一則對許多未被關照到的產業，仍要拿出作為，二則兩岸關係要尋找突破口，更要謹言慎行，台灣才能更上一層樓，再創造經濟奇蹟。

賴總統談及經濟政策理念時主要強調，因應地緣政治的變化，必須提升國家實力，經濟產業的實力相當的關鍵，尤其在全球供應鏈重組過程中，要掌握好時機，大膽、持續的壯大台灣科技和經濟。

為此，他自3月下旬起啟動了傾聽交流之旅，首站拜訪他稱為「撬開全球關鍵支點」的半導體業，接著馬不停蹄的視察了人工智慧（AI）、資通訊（ICT）等科技業者，無人機等軍工產業亦被納入「信賴產業」之列，在與KKday等新創產業座談時，特別強調觀光產業的重要性。至於傳統產業部分，除了和機械工具機公會交流，還南下視察中鋼淨零轉型成果，最後的壓軸戲再回到科技業上，率多位內閣成員一起力挺資安產業的發展。

顯然以半導體為主的科技產業，最受到新政府的重視，第三產業發展則側重在觀光方面，而傳統產業在台灣的首要任務，是思考如何跟上國際淨零減排的趨勢。的確，台灣在國際上能見度最高的產業，即為以台積電為代表的半導體業，整體科技產業對經濟成長貢獻最大、也撐起了資本市場的一片天，延續發展並鞏固既有的優勢，作為核心的產業政策自屬理所當然。

惟過程中，我們也發現了一些須要提醒的現象。以新總統上任的5月動工的台積電先進封裝廠為例，由於其特殊的地位，各地方政府都想盡辦法力邀投資，但從統籌的觀點來看，台積電幾乎在各縣市遍地開花的作法是否適當，值得討論，尤其生產過程須要耗費大量的用水與電力，非各地都適合，過於分散的設廠策略也不符合規模經濟效益的實現，若造成當地土地與房價飆升的外部效果，還會讓民怨之首的高房價現象更形惡化。

台灣以科技業為主的產業政策，固然有其歷史和國際制度造成的原因，但過度讓生產要素傾斜到科技業，甚至到單一的企業，就值得檢討了，如放大到整體產業面來看，服務業吸收了台灣近7成就業人口，卻常在資源分配過程中敗下陣來，新政府的確須要盤點工具，對此現象加以改善。

觀光產業是賴總統就職之前，少數接觸過的非科技產業。他強調台灣應「以觀光立國」，要求各部會都要協助推展觀光，使其成為主流的產業，就職典禮上進一步提及，兩岸應該重啟雙邊對等觀光旅遊，於內於外，觀光業在新政府的第三產業發展戰略上，重要性可見一斑。

從振興觀光的「績效」來看，的確很難避開兩岸開放，最明顯的例子是，原本交通部設定今年1,200萬人次來台旅客的目標，即因大陸旅客來台的進度不理想而下修，只能力拚千萬人次的規模。觀光業是服務業的火車頭，可以帶動餐飲、百貨、商場、休閒娛樂等多個次產業一起發展，如能把兩岸觀光這一塊缺口補上，相信以台灣的觀光資源確實大有可為。

且發展觀光產業不能只從「發觀光財」的角度思考，其產業特徵相當重視人與人間的交流，對目前缺乏互信基礎的兩岸關係而言，透過觀光交流累積人民之間的善意、增加彼此的了解，其意義遠勝於個別公司財務報表上的成長。新政府應揚棄把開放兩岸觀光視為一種談判籌碼的想法，如農曆年前那樣，一旦兩岸政策變動就予以緊縮，實在並不恰當。執政者應當重視兩岸的特殊性，堅定的朝擴大開放的方向走下去。

對於第三產業的發展，還有一點必須提醒新政府，金融業的重要性並不亞於觀光產業，但以經濟成長和就業人口兩項指標來看，台灣的金融業已有很長一段時間停滯不前，之所以如此，主要原因之一是缺乏夠豐富的金融商品，導致難以和星港等地進行競爭。

以蔡政府頗感自豪的政績之一、吸引台商資金回台為例，雖因中美貿易紛爭和供應鏈重塑，吸引大筆的資金回到了台灣，但我們缺少厚度的金融市場，使得這些錢多數流往股市與房市，或許對於台股站穩2萬點有所貢獻，卻也推升了民怨之首的房價持續走揚。新政府不要因資金回台數據亮眼，就感到滿意，如果金融產業的發展沒有得到支持，很難說這些返台的資金，不會再做出相反方向的決定。