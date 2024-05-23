新任環境部長彭啟明22日赴立法院衛環委員會報告，提出「推動全國菸蒂不落地方案」，試圖展現環境從小處做起的態度。更援引數據認為過去4年亂丟菸蒂數超過25萬件，是違反《廢棄物清理法》第27條第1款的主要樣態，以爭取認同。

不分藍綠、歷任環境首長似乎都有一些極為生活且細瑣的夢，從郝龍斌想管塑膠袋（革命尚未成功）、沈世宏關注家庭油煙、室內空氣品質，到彭部長向菸蒂宣戰，背後其實反應著環境議題與日常生活的緊密關係，卻又面臨執行不易，有志難伸的窘境。

彭部長答覆立委質詢時說得坦白：今年國發會淨零戰略950多億預算中，環境部只有7.5億，主要負責淨零綠生活與資源循環零廢棄兩項戰略，但一樣需要很多部會協助。而環境部升格後，明年總預算80.5億元，不到歲出預算的千分之3，且比上年度減列8億多，減幅達9.39%。主計長甚至以既有業務整併形容，似乎並不認為環境部升格與新設立的氣候變遷署有何重要（從預算角度）。

即便如此，新任環境部長仍要在逆境中尋找出路，從廢棄物管理，連結到零廢棄與低碳排。其心可感，我們建議彭部長可以從離島開始推動，或許有機會夢想成真。

民國100年行政院通過「建置澎湖低碳島專案計畫」、訂立「交通部觀光局補助綠島小琉球推動低碳觀光島示範計畫執行要點」，並於102年進一步通過「建置金門低碳島計畫」，企圖打造不一樣的離島生態系。而在十多年過後，歷經溫室氣體減量及管理法施行，氣候變遷因應法修訂通過後，現今所謂的離島低碳島，到底距離淨零島還有多遠？如果環境部沒有坦然面對失敗，訴求離島淨零的決心，又怎能期望可以達成台灣淨零的願景？

而在離島，專就廢棄物這部分，除了生活垃圾無處去化，露天堆置、找不到處理業者反覆流標等問題外，更有事業廢棄物管理不彰、非法傾倒棄置廢棄物頻傳等違法情事，彭部長如何運用大數據，AI技術來剷除這些陳年痼疾？環境部所創設的「AI智慧圍籬系統」是否可用於離島，防弊興利？相對於台灣整體複雜的社會經濟環境條件，離島是非常適合進行政策「沙盒實驗」的場域，任何先進的淨零治理政策，都可嘗試先投放於離島，短時間取得結果並進行理性評估，判斷是否推行於全台。

過去環境部並沒有太置喙於離島事務，多數擔任專案執行者角色，協調中央與地方行動，但在2050淨零的急迫時程下，有必要翻轉思維，用創業家的角度，系統且有效率的「政策嘗試」，不斷修正以尋找可用淨零方針。

相對於「錯過」淨零轉型的機會成本，即使上述離島廢棄物清理政策是錯誤的投資，仍有必要，而離島就可以是環境部長做夢的起點。（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、鄭佾展為副秘書長）

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