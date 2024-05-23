藍白兩黨推動國會改革，強化三權（五權）分立的原則，民進黨因數人頭比不過，就仿當年袁世凱大總統，發動綠色職業學生，動員對政治一片白紙的學生到立法院周圍，意圖進行反改革，給藍白委員一定的壓力。

記得《中國近代史》一書的作者前台大歷史系教授李定一曾提到，清末太平天國洪楊起義時，曾提出有土改精神的「太平天國田畝制度」和倡議男女平權的主張，確實相當程度的吸引青少年，有的還加入太平天國的青年軍，轉戰南北，還立了不少戰功。

終究難抵曾左李胡的鄉勇～湘淮軍，所提出的捍衛法統與保鄉衛教的主張，洪楊雖曾攻進南京城，定為首都天京，形成南北對抗局面，終究還是以失敗收場！

當太平軍節節敗退之際，洪秀全告訴青年軍「朕有天兵天將相扶！」等到湘淮軍攻進南京城時，數十萬青年軍無法接受失敗的事實，只好躍進揚子江（長江）溺水而亡，連有「曾剃頭」之稱的曾國藩見到此景，都忍不住搖頭嘆息，低徊不已！

民進黨用台灣獨立建國為幌子迷惑青年學子，無視國內外情勢，和中國國力蒸蒸日上東升西降的客觀事實，連美國這樣的大國都公開表示不支持台灣獨立！歐盟也公開表示不會承認台灣的國家地位亦即不支持台灣以國家姿態立於世上，只希望兩岸最終以和平方式解決！主客觀情勢如此明朗，民進黨仍用獨立建國、正名制憲來迷惑青年學子，難道不擔心有一天步上太平天國覆亡和無數青年軍的下場？（作者為師大歷史碩士）

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