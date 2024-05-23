賴清德就職演說提到他如何推論「兩國互不隸屬」的論述。他說：「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」

其實這套論述不是什麼新玩意，早在李登輝時代就由劉泰英倡議過，那已是很久很久以前的老話題。這套「憲法、主權、國民、國籍」的論述，會被憲法學和國際法學笑掉大牙。

第一個問題，憲法增修條文第十一條規定的「大陸地區」是不是中華民國領土？

如果是，「大陸地區人民」就是中華民國國民，因爲，公民與政治權利國際公約，這是綠營很喜歡講的「兩公約」，第十二條第四款規定：「人人進入其本國之權，不得無理褫奪。」這條規定就是有名的「國籍不得任意剝奪」條款。

換言之，中華民國政府無權剝奪大陸地區人民的國籍，大陸地區人民當擁有中華民國國籍，也是當然的中華民國國民，大陸地區人民也同時擁有中華人民共和國的國籍，因為領土相互重疊。結果是，中華民國與中華人民共和國相互隸屬，而不是互不隸屬，因為國籍源自領土，不是源自政府，更不是可由政府任意規定說了算。

第二個問題，「大陸地區人民」也擁有「中華人民共和國」的國籍，中華民國政府可不可以用「雙重國籍」爲理由剝奪「大陸地區人民」的中華民國國籍？就像「台灣地區人民」如果有美國國籍，可能因雙重國籍，予以剝奪中華民國國籍？

答案不行。因爲中華民國的領土與中華人民共和國的領土相互重疊，所以領土相互重疊，就無法互不隸屬，兩個政府自己搞的「國籍」，必然也相互隸屬。這表示，中華民國與中華人民共和國，只是同一個國家「中國」的兩個國號，且是由兩個政府各自取的國號，在這個相同中國領土上的人民，有權取得兩個國號的國籍，因爲事實上只是同一個國籍，所以目前兩個國號的國籍假裝互不承認，只管「戶籍」是在自由地區，或大陸地區，亦即只管「戶籍」，不管「國籍」。

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