全猜C的答題手段，通常是一名應考生在能力欠缺、別無他法的情況下，所能做出的最合法也最能分數最大化的投機方式答題，而往往會全猜C的考生，大家都知道他會全猜C。賴清德上任的就職演說內容，明顯有一種濃厚的全猜C的現象與情緒—人民都知道賴會說什麼。

原因無他，與全猜C考生的狀況並無二致，賴的上任同樣有著少數當選所導致的代表性欠缺，加之民進黨八年執政下沉重包袱，賴別無選擇仍要繼續揹負上路。如此已注定賴的執政作為難以有開創性，更多時候恐怕還要為前任所留下的政治地雷進行善後，甚至掩蓋事實以求穩定執政。

細觀就職全文，賴首先將歷史時間序拆成三段，首段提及1949年實施戒嚴的專制黑暗年代，隱含著採取完全否定國民黨數十年執政成果的筆法，頗符合賴在台南市長任內與議會對抗的行事風格。而賴十分特別地針對「三黨不過半」進行詮釋，其用詞往好的方面思考是不卑不亢，但仍嫌示好不足、示大立場有餘。由此觀之，期望在賴任內能夠承認朝小野大進而促進朝野和解共生，恐仍是緣木求魚。

而次段與第三段接連點出1996年民選總統就職，以及第三段強調第一次同一政黨繼續執政，則是賴在為自己與民進黨的執政正當性作出解釋，旨在昭告世人與中國，必須認知到中華民國台灣已經經由民選合法的程序，完成同一政黨的連續三屆執政，而不只是因為選制缺陷造就的少數政府。

至於內政方面，演說全文提及篇幅不能說太多，內容也只是四平八穩。與之相對的是賴將多數篇幅留給以「民主」為題的三個篇章，接連三章以「民主台灣」為名，內容先是宣揚蔡政府任內政績，塑造蔡規賴隨的政權延續風格；隨即畫風大變，意有所指地大量用起戰爭與和平兩詞，其篇幅之巨可見用心，一旦賴在任內內政表現稍有不順，旋即將其任內重心放在兩岸對抗，將是可想而知。

更為細思恐極之處，是賴在就職全文中全面採取「中國」來稱呼對岸，不僅是創歷來總統之先，更是在上任第一天就決心公然衝撞憲法體制。儘管在全文末端提到中華民國憲法，然其顯然是用一種總統的身分在「釋憲」，根據憲法主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬。前任總統蔡英文尚且在提及上述概念前，敘明《憲法》與《兩岸人民關係條例》，作為論述兩岸分治的邏輯基礎；而賴逕將後兩個兩岸關係根本大法大筆抹去，已是一種僭越之舉。

然而眾所皆知，台灣歷任總統的就職演說全文必然經過美國方面「審核批覆」，不論美國是默許或授意賴採取全面「中國」來稱呼對岸，正是細思恐極之處，令人不寒而慄。

就像某些台獨人士認為當年前總統陳水扁推動入聯公投在聯合國受阻，仍是一種成功的獨立主權宣示的法律效果一樣，賴的這篇就職演說,用相同的自我安慰的角度看過去，已經顯露出丁點可供慰藉用途的「獨立宣言」的味道。

整體而言，賴的就職演說全文在宏大敘事方面並不那麼激勵人心,更多是表明賴卓體系的守成心態，也是連續三屆同一黨執政下必然產生的執政格局。然而就全文對兩岸關係採取的態度而言，儼然已為日後不時將至的對抗局面到來，提前展開政治工作。正如有言是所謂的外交問題都是內政問題，一旦賴卓體系在往後遭遇執政困難，必然採取對外衝突的政策來轉移內部執政不利的焦點，屆時就職全文被詮釋為另類的「獨立宣言」也不意外，或許能視之為一種「檄文」。（作者為自由撰稿人）

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