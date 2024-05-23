在賴清德總統520就職演說後，大陸23日隨即宣稱針對台獨分裂勢力謀獨行徑進行懲戒，並對外部勢力干涉挑釁嚴重警告，動員東部戰區的陸海空軍、火箭軍等綜合兵力、火力，在台灣及金馬外島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，並置重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目。台海風雲再起，美國軍方也對此表示擔憂。

此次共軍戰機及軍艦抵近台灣周邊海、空域實施戰巡，並在第一島鏈內外採取一體聯動的統合戰略態勢，以驗驗戰區部隊聯合的實戰能力。這次聯合演訓是全方位包圍台、澎、金、馬，其中5塊紅色區域囊括台灣全島，另外4個小紅圈範圍則是圍困金門、馬祖等外島。福建海警局則組織艦艇編隊在烏坵及東引附近海域展開綜合執法演練，檢驗聯合巡航、快速反應、緊急處置等各項能力。

由此不難看出，中共未來對台用兵模式就是由「圍台作戰」模式，進化為「困台作戰」模式，使台灣無法支援外島、外島無法應援本島，各作戰區在孤困之不利戰略態勢下，糧秣彈藥迅速耗盡，共軍可以最少損失斬獲最大戰果。

再者，近年共軍海、空實力大幅躍升，共機、共艦不斷逼近台灣使我戰略空間遭受嚴重壓縮，不但收割「海峽中線」，花東地區也必須面對共軍的海空威脅，使台灣整體態勢陷入極不利的戰略困境。目前我軍方所規畫的「遠程制壓、源頭打擊、決戰境外」的戰略構想，已不符實況，這種應敵模式由於作戰節奏在中共掌握下，台灣在毫無戰略縱深及戰略預警時間的窘況下，極可能尚未發揮戰力即被大量癱瘓，國軍必須先做最壞的打算，盡快找到相應之策才是當務之急。

近年中共軍事科技不斷推陳出新，其武器精準度提升，破壞力、殺傷力巨大。共軍可在奪台作戰前，先以火箭炮、自殺無人機實施面的打擊，並以各式導彈、對地巡弋飛彈實施重點摧毀，將台灣重要雷達觀通系統、固定飛彈陣地、機場設施、作戰指揮中心、軍港等重要軍事目標運用火力實施重點癱瘓，使國軍無法發揮三軍統合戰力，亦無法發揮火力阻柵共軍攻勢，有利解放軍垂直上陸，進行三棲作戰控領全台。

更嚴重者，台灣四周環海又多山脈丘陵，陸地縱深極為短淺，高度城市化使人口過度集中，基礎設施脆弱容易遭到破壞，而能源完全仰賴進口，戰時海上交通線必定被封鎖切斷，電力、油氣能源供應很快枯竭，民生經濟難以為繼。政府光喊口號卻未做強軍之計，僅做一些皮毛宣傳，對提升人民的戰爭承受度不會有實質幫助。

目前民眾心防不振，國軍又面臨招募不足的窘況下，要如何面對中共一波接一波的「困台軍演」。在等到民眾習以為常不足為怪的狀況後，極可能就是中共「由演轉戰」，以外科手術式的「遠戰速勝、首戰決勝、快打速決」的奪台時機，完成其所謂統一使命，賴政府不可不慎。

（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學講座教授）