在朝野政黨針對國會改革法案的攻防大戰中，「總統到立法院做國情報告」原本是朝野共識度最高的項目，畢竟從選前到選後，賴清德都明確表示過意願。但近日立院大亂鬥導致朝野氣氛丕變，民進黨立院黨團總召柯建銘更預告，就算通過此案，民進黨一定會提出釋憲，在宣告合憲前，賴總統恐怕不會到立院做國情報告。

柯建銘的說法無異是對已沸騰欲爆的朝野關係火上加油。在完成三讀立法程序後，總統依法應公布施行，但民進黨馬上聲請釋憲，大法官是否受理、會不會做出暫時處分、最後做出何種解釋，都在未定之天，賴總統到立院做國情報告之日，恐怕遙遙無期。

賴清德個性強勢，2014年他連任台南市長後，因不滿議長李全教涉嫌賄選，曾創下不進議會接受監督質詢達232天的紀錄，這次會不會又複製「台南模式」？不少人認為他這次恐怕也會和立院槓到底。然而賴現在已是總統，高度、格局理當不同，他會做出何種決斷備受矚目。

最離譜的當屬柯建銘，他既是綠營衝撞大隊黨鞭，又以太上大法官的嘴臉動輒嗆在野黨「違憲」，還說賴總統如果到立院做國情報告即問即答，會被「以虛偽陳述抓起來，判以藐視國會罪，等卸任後再來關。」這種情緒化的鬼扯有夠誇張，也只有老柯說得出來！

賴清德有極大機會成為我國憲政史上到立院做國情報告的第一位總統，在朝野關係緊繃之際，如果總統到國會做國情報告，並負責任地接受立委的民意監督，相信在野黨斷不敢有任何羞辱之舉。榮辱成敗之間，端視賴總統的膽識與胸襟高下了。