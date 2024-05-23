國台辦定性賴清德520就職演說為「頑固台獨」，可預測的未來，兩岸官方恢復對話協商機會不大，但大陸和統方針未變，將繼續沿用「硬的更硬、軟的更軟」策略，「灰色地帶」衝突壓力更大，但民間交流可望逐漸恢復。

和統方針 持續不變

北京對賴清德就職演說反應強硬，主要是為滿足內部反台獨的民意。520前夕大陸對台工作，延續馬習會軟調，並未要求賴清德承認九二共識，反而退一步希望其回應「要和平、要發展、要交流、要合作」的主流民意，還表示只要民進黨放棄台獨，就可以與大陸對話交往，卻換得賴清德極不友善的回應，馬習會後一度沉寂的反台民粹再度引爆。

大陸對台有長期策略，釋出軟調的同時，端出對台「制裁」的兩根巨棒：一是宣布懲戒5名「抹黑大陸」的台灣名嘴，二是預告將出台法律措施，嚴厲打擊「涉獨言行惡劣、謀獨活動猖獗的頑固分子」。一邊是改善兩岸關係的訊號，另一邊是「敬酒不吃吃罰酒」的通牒，大陸在520前給了賴清德一張「選邊站」的考卷。

但賴清德不是蔡英文，如果說蔡英文的就職演說是「未完成答卷」，賴清德就是撕毀考卷，再將碎紙撒到天空。背後有兩個因素：第一，蔡賴兩人背景和履歷迥異，政治性格不同；第二，兩岸及美中關係的時空背景迥異，「抗中」已成為美國及盟友的「政治正確」。

過去8年，台海兵凶戰危，民進黨貪腐敗行，加上大陸「硬的更硬」策略，雖然沒有讓民進黨下台，但也塑造出今年1月選後「朝小野大」的新政局。

無奈內有朝野爭鬥，外有美中博奕，無論是內部權力需要，或外部國際支持，處於「雙少數」地位的賴清德，不願冒風險做「全民總統」，而對大陸擺出強硬、不屑的姿態。面對新對手、新政局、新情勢，大陸對台「軟硬」兩手還會收放自如嗎？

大陸「反台獨不反台灣」，將台獨與台灣人民區分開的理念，值得繼續堅持。其實，大陸要對自己有信心，綠營絕非鐵板一塊，那些曾對大陸懷有誤解的台灣人，認知不難改變。最典型的例子，莫過於親綠網紅鍾明軒，年初首次到北京、上海觀光，最近又到廣東深度旅遊，除顛覆原有印象以外，還大方認同自己是中華民族，亦認識到大陸把台灣人當做親人、家人，而非敵人。更難能可貴的是，鍾明軒到大陸沒有參加「統戰活動」或官式行程，而是一步一腳印體驗大陸的進步、民眾對台灣的善意，認知才會轉變。

創造條件 交流交心

賴清德只有一個、獨派只有一群，鍾明軒卻有成千上萬。大陸打擊台獨要對內部做交代，也有對美鬥爭的需要，或許「制裁懲戒清單」會愈來愈長，但這只是兩岸關係的一小部分，更重要的是如何創造條件，讓兩岸民眾達到習近平所講的「交流交往、交融交心」。賴清德政治表態極硬，仍有意恢復陸客、陸生來台，北京視為「欺騙」，但何嘗不是他向主流民意的妥協？

過去70年台灣夾處東西陣營對抗、中美戰略競合架構中，大陸向來反對美國干涉台灣問題，但也承認「搞定台灣，要先搞定美國」。中美關係丕變，民進黨愈來愈靠向美國，大陸將反獨、反干涉提升到前所未有的高度，面對民進黨傳統意識形態更濃厚的賴清德，及今年底美國大選後，川普和共和黨右翼恐捲土重來，未來4年台海危險程度恐前所未有。

從北京角度思考，若賴清德與美國反中右翼「合流」，必將採取更強硬、更堅決的動作反制。例如在不開啟戰端前提下加強台海控制權，在外交層面讓台灣國際空間「歸零」，在經濟、法制等層面藉「灰色地帶」的作為彰顯對台管治權。可以預期，美國「以台制陸」、大陸「以台制美」、台灣「倚美抗中」將形成惡性螺旋，結果是陷入安全困境，台海更危險。

兩岸人民交流是改變惡性螺旋的「巧」力量，「硬的更硬，軟的更軟」之餘，要善用「巧」。