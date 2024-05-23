賴清德總統的就職演說，非但沒能緩解兩岸緊張，反而為台海製造嚴重危機。大陸東部戰區23日發布「聯合利劍」演習，範圍涵蓋全台及離島周邊，情勢嚴峻，不容小覷。就職演說無疑激起各方疑懼，最遺憾之處在於，原本可以維持兩岸連結、穩定台海情勢的中華民國、憲法、憲政體制，居然被賴清德用做對抗大陸、宣揚台獨的工具，背後折射出賴清德及其幕僚對兩岸關係、對憲法認知之淺薄扭曲。

宣揚互不隸屬論 傷筋斷骨

蔡英文8年兩岸關係雖每況愈下，但不至於攤牌，關鍵原因是，蔡政府的兩岸路線以中華民國憲政體制為核心，深受美方認可，也是大陸「雖不滿意、也不接受、但可忍受」的政治現實。蔡英文當選總統前，曾完整闡釋以遵守憲政體制為核心的兩岸論述，包括憲法本文、增修條文、兩岸條例和大法官解釋等，對「台灣地區與大陸地區」、「國家統一前」等法律概念表達「概括承受」之意。

過去8年，蔡政府雖不承認九二共識、不接納陸方主張，但也不碰「法理一中」的憲政架構，即便2021年提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的新版兩國論，卻仍在不同場合維持「依憲法和兩岸條例處理兩岸事務」的論述，令「互不隸屬」勉強停留在治權層面，而非主權層面。

當年新加坡馬習會上，習近平將兩岸關係比喻為「打斷骨頭連著筋」。蔡政府任內的抗中、去中與「互不隸屬論」等作為，就好比是打斷了馬政府任內兩岸關係和平發展的「骨頭」，但幸虧有中華民國憲政體制的存在，才讓過去8年的兩岸還「連著筋」。但賴清德的520演說，顯然把這根「筋」也剪斷了。

賴清德對中華民國、對憲法的不屑，外界早應有所預感。畢竟在選前，賴清德脫口而出「中華民國是災難」，後雖修正為「《中華民國憲法》是災難」，卻拒不道歉、認錯。1月13日，賴清德以4成得票率當選總統時，終於在談及兩岸關係時，吐出「中華民國憲政體制」幾個字，原以為這是他向務實立場調整的開始，現在回頭來看，才發覺是他對國內多數民意、國際社會與中國大陸的欺騙。

孫悟空先獲得金箍棒，才能大鬧天宮，最後被唐僧加上緊箍咒。而賴清德的能耐，連孫悟空也汗顏。對獨派來說，《中華民國憲法》本是緊箍咒，因為只要遵守憲法，就必須要面對固有疆域、國家統一前、大陸地區等現實。就像不久前立法院討論決議時，當民進黨立委被要求依照憲法，將「中國」改回「大陸」後，綠委們內心有一萬個不情願，也只好乖乖修正。

緊箍咒當金箍棒 危機再起

而賴清德的520演說，硬生生把緊箍咒當做了金箍棒。520演說雖然多次提及憲法、憲政體制，但拆毀了整個憲法架構，違背憲法條文原意。諸如，賴清德自稱「將依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任」，這裡提及的憲政體制，跟兩岸關係毫無瓜葛。難道賴清德認為，只要出現這幾個字，蔡英文路線就能延續嗎？北京就不會反彈嗎？再如，賴清德用憲法的「國民主權」和「國籍」，來論證互不隸屬，卻迴避固有疆域、大陸地區為中華民國領土等概念，刻意迂迴、扭曲憲法，是相當低級的文字遊戲。

諷刺的是，談及新國會朝野關係時，賴清德口口聲聲說要「合乎憲法」，民進黨也一口一個「毀憲亂政」，但520演講的兩岸論述，卻在明目張膽撕毀憲法、踐踏憲政體制。民進黨為了政權利益，玩弄憲法，操縱雙標，賴清德口中「不可為了政權犧牲國家主權」，批的正是他自己。更加充滿黑色幽默的是，賴清德自詡「台灣民選合法政府」要求北京對話，所謂「民選」只是40%的少數派，而所謂「合法」，更與賴清德曲解《中華民國憲法》、民進黨對新國會橫柴入灶的作為相距甚遠。

賴清德520演說引發軒然大波，海基會候任董事長鄭文燦隨即緩頰稱「憲法增修條文及兩岸條例，都有兩岸分治分立的精神」，至少把論述拉回到兩岸條例。與其讓鄭文燦拚命打圓場，不如賴清德總統親自出面表示，新政府仍然會依《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，或許還來得及扭轉兩岸新危機。