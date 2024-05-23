賴清德總統甫上任，國會藍綠衝突不斷，對岸也開始環台軍演，原因當然和賴清德希望黨籍立委反守為攻與強硬的就職演講有關，但這樣的情勢不僅不利他的施政，更可能使政局混亂與複雜，導致一向堅持意志貫徹的賴，在執政初期就陷入疲於因應、進退維谷的困境。

先就立院衝突來說，朝野對抗本在預料中，畢竟從賴總統沒有考量國會生態是藍白過半，而任命自己的幕僚卓榮泰擔任行政院長開始，就埋下衝突的導火線；加上這次藍白聯手力推包括官員藐視國會罪的國會改革法案，想進一步制衡行政權，但綠委為了貫徹賴「反守為攻」的指令，不僅全面杯葛衝撞，也集結民眾在立院外圍抗議藍白「擴權」，展開絕地反攻，更將衝突升高。

綠營與藍白針對國會改革的立場本就迥異，加上不願協商，互不相讓的結果可能搞到魚死網破的最差情況，對賴清德的施政當然會產生嚴重衝擊。

尤其民進黨希望利用在立院周邊集結的綠營支持者給藍委壓力，更希望將陳抗拉升成為「太陽花2.0」，但問題是，2014年太陽花運動時，民進黨是在野黨，學運能助長其能量與聲勢，但現今民進黨已持續執政，若仍想以這種在野衝撞策略獲利，除了會讓民眾有「今夕是何夕」的突兀感外，也無法獲得議題的正當性。這次就算國民黨的論述與做法有其局限性，民進黨要以「反黑箱」做訴求，也未必能說服沒投票給賴清德的選民。

難道甫上任的賴清德只願退而求其次，把自己限縮到只有綠軍支持的「少數總統」嗎？或者是賴真會認為政局愈亂，愈有利於其政績？

以兩岸關係來說，馬英九時期與大陸能夠綿密互動且維持和平，主要就是在論述上掌握了談判中所說的「建設性的模糊」，藉以取得與對岸交涉互動的平衡點。蔡英文在兩次就職演說中，也提到《兩岸人民關係條例》，或偶爾會以「對岸」或「大陸」的名稱與「中國」交叉並用，雖然兩岸官方互動卡關，但仍能維持「表面張力式的和平」。

然而賴清德的就職演講雖向對岸釋出希望能夠開放觀光、陸生來台的橄欖枝，但通篇講稿的立場仍過於強硬，等於是把對岸最不樂見、也最敏感的「兩國論」揭諸檯面，全無迴旋、彈性或模糊的空間，對岸以軍演來向國際展現其反台獨的決心與震懾台灣內部，便成為必然之舉。

常執著於自己意志與本位主義的賴清德，顯然是想藉強硬的立場來穩住自己的治理權威與戰略上的主動性，以避免受到在野黨及大陸的牽制；但問題是，在政治結構與環境對賴較不利的當下，沒有彈性空間以利折衝樽俎，反而可能遭致更大的施政風險與反彈力道。這樣的內憂外患，真能靠「賴意志」解決嗎？或許仍有懸念。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）