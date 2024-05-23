曾受賴清德邀請出任閣揆的童子賢，在520前密集對外拋出重啟核能的主張，讓人嗅到民進黨的神主牌：「非核家園」，已浮現與時俱進的跡象。如今，520過後，前民進黨主席許信良在與媒體友人餐敘席間，具體拋出台灣電力系統必須進行重大調整、開放民間企業發展小型核能發電的倡議。對於「神主牌」該何去何從，他直言，「不要讓20世紀的民進黨，來約束21世紀的民進黨政府」。

5月23日，賴清德就職總統不過3天，我國的「文化名片」故宮博物院就傳出大停電，導致館方緊急疏散參訪民眾；而在各國遊客交織的台北西門町地標「國賓戲院」，也因台電電路問題暫停營業，罕見宣布「16：00後暫停營業」。

無論台電如何解釋「停電不代表缺電」，毫無疑問的，「缺電」絕對是台灣不可承受之重。《日本經濟新聞》於賴政府上路前，就引述美國智庫專家麥吉利斯的觀點，直指台灣的能源政策需要改變，應重新考量廢核政策，而賴清德就是引導這項工作的最佳人選。

隨著核三廠1號機今年7月使用執照到期、2號機明年到期，台灣正處在「反核or返核」的交叉路口。對執政的民進黨而言，當然不會不曉得歐盟議會早在2022年就宣布「核能是綠能」；也不會不知道美國核能總署已認定核能是零排放的乾淨能源。只是，站在世界潮流面前，民進黨顯得異常躊躇；他們之所以如此彆扭，原因無它，就是黨綱開宗明義寫著「反對新設核能發電機組，積極開發替代能源，限期關閉現有核電廠」。

不可諱言，非核家園，確實曾是讓民進黨得以引領風騷的「先進指標」，但這句口號歷經時間與科技的驗證，顯已成為「落後指標」。為了兌現當年理想，台灣去年於全球氣候變遷績效指標退步4名，排名61，世界倒數第7，僅略為領先俄羅斯等國。血淋淋的數字，讓現在的民進黨人談起反核這件事，臉上已不再自信。

此情此景，看在總自嘲為「唐吉軻德」的許信良眼裡，近年開始思索曾帶給民進黨榮光的非核家園，是否已成為必須出手挑戰的「風車」。即使，最後可能徒勞無功。

在2013年曾直指「核能安全牽涉人民生命和財產安全，這是高於一切價值的基本人權」的許信良，在相隔11年、即將邁入84歲的他，對「核能」這件事，顯然又決定扮演起黨內的「唐吉軻德」。

520賴清德就職後3天，許信良在與媒體友人餐敘席間直言不諱地說，「非核家園政策一定會改，因為它非改不可」。

許信良說，改變非核家園，不是哪個人的建議，而是世界的減碳趨勢、世界性的運動；影響所及，只要你不做，所有企業在國際上就無法生存、無法競爭，這是很清楚的事實。當淨零排放已成為全世界的共同目標，台灣要思考的就是「我們該怎麼達標」，而唯一方法就是恢復核電。

許信良解釋，核四在台灣歷經數十年的波折，從設計到設廠發生太多亂七八糟的事，所以廢掉是應該的，但台灣不能因此不使用核電。具體而言，台塑集團近年替菲律賓蓋了十多座核電廠，代表台灣有足夠的資金，也有足夠的技術，「我們的企業能替別人蓋，為什麼不能替自己蓋？」

他說，核能本身其實不是問題，有問題的是「技術」，就像日本福島事件，真正導致問題的原因是當初所設計的技術；但隨科技進步，當潛艦可以使用核子動力，當我們的台塑可以替別的國家蓋小型核電廠，其實台灣就應思考開放企業自己去設置核電廠。

許信良直言，國家的電力本來不該全數歸屬於台電單一機構來供應，如果台塑、台積電有高度電力需求，本身也有技術透過核能發電，為什麼不讓民間自己來發電？尤其，高科技產業既是用電大戶，同時也受到碳中和公約的約束，「企業有壓力，政府怎能不正視這個問題呢？」

他說，台灣的能源政策是該徹底改革，「坦白說，沒有理由只有台電一個人在發電，我們真的沒有理由這樣做……」。

只是，民進黨這艘大船若要在「反核」這件事轉彎，是否猶如顛覆神主牌？許信良顯然認為民進黨不該繼續周旋於自我矛盾，直率地說「現在全世界都知道，核電就是乾淨的電，就是乾淨的能源；況且，事實上我們都知道台灣已經不可避免使用核電，不是嗎？」他說，核一、核二歷經數十年的使用，如果還能用，「我不會不贊成繼續延役」，但即便如此，電力還是不夠，所以應該要讓企業自己去發電。

至於，賴清德是否真有可能引導民進黨「返核」？許信良顯然無意逾越分際，只是語重心長地說，「不要讓20世紀的民進黨，來約束21世紀的民進黨政府」。或許，當賴總統嘗試邀請童子賢當行政院長時，就已證明他有引進新核能技術的想法，「這讓我相信賴總統會與時俱進」。