我國防部於23日20時公布，自0720時許起，陸續偵獲中共蘇愷-30、殲-16及空警-500等各型主、輔戰機計49架次出海活動，其中35架次逾越中線及其延伸線，進入北部、中部及西南空域；另中共作戰艦15艘、海警船16艘（4艘在東部海域、3艘西南海域、9艘在外島）等配合在台海周邊地區實施「聯合利劍-2024A」演習。國防部指出，演習開始後不久，共軍就抵近台灣24海浬線，是目前為止靠近台灣最近的地方。

有媒體稱520，共軍無軍機擾台，僅有7-8艘共艦與中國海警船4艘在台灣周邊海域活動，一切相安無事，但筆者非常憂心。共軍東部戰區5月23日早上7時45分至9時先後公布，自7點45分開始至24日，共軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力位於台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，開展「聯合利劍—2024A」聯合演訓。共軍如此嚴重反應，針對「520」賴清德總統宣誓就職言論中，「中華民國、中華民國台灣、台灣均是我國名，且中華民國與中華人民共和國互不隸屬...」、美國務卿布林肯透過AIT慶賀文稱恭喜賴清德成為台灣第五任民選總統、4個月美國國會再度提案「台灣地位未定論」等，並在大陸外交部與國台辦日前斥責言論後，解放軍對台灣高層與美方傳遞維護領土主權完整決心。有綠色戰略學者稱，共軍此舉政治宣示大於軍事，此舉引發區域高度關注。

首先，中共國務院台辦發言人陳斌華20日就賴清德總統於「520」發表中有關兩岸關係頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」。中共外交部長王毅在阿斯坦納出席上海合作組織外長會議期間，不管台灣內部勢如何變化，都改變不了台灣是中國一部分這一鐵的事實，阻撓不了中國終將統一、也必然統一的歷史大勢。中共國家安全部發文抨擊，美國挖空心思挑戰聯大2758號決議權威地位，指該決議「承認大陸政府的代表是中國在聯合國的唯一合法代表」，呼籲美方停止虛化掏空「一個中國」原則的行徑。

21日陳斌華再度稱，刻意包裝、欲蓋彌彰地宣稱「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、台灣是「我們國家的名稱」。這是在販賣「兩國論」、搞「台獨正名」，表明其上任伊始就迫不及待露出「台獨」真面目，態度極為猖狂，主張更加激進。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）強調，美國會團結世界各國，以共同維護台海和平穩定，並確保對岸不會採取任何片面行動改變現狀。

共軍聯合利劍。（圖／取自氣象局官網）

中共東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示於23日一早7時45分開始，至24日止分在台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊組織，進行聯合演訓「聯合利劍－2024A」演習，重點演練「聯合海空戰備警巡」、「聯合奪取戰場綜合控制權」、「聯合精打要害目標」等科目，「艦機抵近台灣周邊戰巡」，「島鏈內外一體聯動」，「檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。這也是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告，並釋出「越海殺器」、「踹門神器」、「劍鋒瞰獨」六個共軍陸海空火箭軍兵力，殲-20、殲-16、中華神盾（055、052D、052C）、新型登陸艦（071型、075型）、東風快遞、遠程火箭炮。

其次，從觀察今年共軍動態中，筆者提前4月研判，共軍「聯合戰備警巡」每個月由3次到4次固定進行，引各方專家學者驚覺，並認同闡述、認証，並推斷20日當天共軍進行第三波「聯合戰警備警巡」，但必須視台灣周邊空域天候。

20日未進行聯合戰備警巡，19日以6架次小型兵力、C型包圍態勢，有箝制我南北空域、抵近突襲模式，明顯針對性強。

俟後20至23日隨著我方氣象預報稱，天候不佳，也看到共軍在20至22日均無共機出海演練。筆者提出警訊，7-8艘共艦在台灣周邊海域將是聯演前的警訊（依據筆者觀察到「船先行、機後到」原則）。24日天候減緩，原本預判25至27日將是共軍於本月最後一次在台海練兵。沒想到22日0727-1029時僅發現共軍無人機1架突破天候不佳的情況下，由我東沙島以北，進入台灣防空識別區西南邊緣經台灣防空識別區以南之呂宋海峽進入西太平洋後折返，推斷提前提供23日共軍「聯合利劍-2024A」戰場態勢觀測。此次共軍東部戰區有克服台灣周邊空域天候不佳情況，進行海空聯訓。

最後，從此次共軍東部戰區進行「聯合利劍-2024A」觀察（參考近三年共軍台海軍演表）：

共軍聯合利劍。（圖／作者陸文浩製表）

一、「聯合利劍」指台，Ａ為第一場演訓

自2022年8月初裴洛西訪台後，共軍開始在台灣周邊海空域進行演訓。筆者，先前早已推斷台灣周邊海空域已經成為共軍進行聯合作戰、反應快速、軍事威懾、時空逼迫等4個常態化的訓練場域。

而本次「聯合利劍A」，仿效去年4月份模式，並擴大在台灣周邊海空域軍事威懾範圍、並加強我在大陸福建沿海外島東引與馬祖、烏坵、金門等海上執法單位警巡。此舉區隔本島火力突擊、與外島包圍態勢。

依據共軍在2016年前，如2015年跨越-2015年各軍區與各集團所屬到朱日和聯訓基地，曾每個月進行2-3次演訓，編號並從A排到J。對此，大膽推斷此次只是第一階段先試身手。並從前項推斷，爾後是否每月至少會編到C。或隨著台、美政治與軍事互動是否有觸及大陸「一中原則」紅線，立即反應、立即編號進行。

二、共軍「一體化聯合作戰」早於本世紀初開始研究

共軍指稱軍事鬥爭必須服從於政治、外交鬥爭的需要，不在強調攻城掠地式的全面軍事征服，而是以孤立、限制、削弱和癱瘓對手進行警示、教訓、懲戒，致使一體化聯合作戰朝向小型（海軍第3、第6驅逐艦支隊）、有限方向發展。靈活運用國際法，闡明一體化聯合作戰的正義性，尤其是大型島嶼進攻作戰是維護國家統一的國內戰爭，揭露強敵軍事干涉的非法性、靈活處理與中立國的關係。 另外上述除「聯合海空戰備警巡」舊名詞，其餘新詞為「一體化聯合作戰」內各軍兵種進行信息、機動、火力、防空、制海等作為，我國人無須過度擔心。

三、「有何武器打何種戰爭」由外島轉至台島

在共軍軍科技術發展、江澤民擔任中國國家主席任內與之前，共軍海空兵力的投射與打擊能力均無法對台灣產生極大的威脅，打擊我外島是最大的目標與威懾。隨著，共軍軍事力量整體的躍昇，成為亞洲第一軍事強權，及我外島駐軍數量減少，共軍直接奪取台灣將成為美方最為關注的重點。

近一年多發現，依「船先行、機後到」，共軍海軍兵力在日本與那國嶼及花蓮以東水域、台東以東至鵝鑾鼻東南、甚至近期明顯從台灣南（澎湖以北、西、西南）、北（桃北基）呈現C型包圍。

如果將2022年8月禁航區與本次演訓區域相結合，台灣完全遭致包圍的態勢、朝環形O包圍，將成為共軍切割台、外島，以及拒止外軍援我等，反覆演練策略。驗證早期筆者大膽推斷，以往當面共軍演訓場在接近浙江與福建（溫州附近）、福建與廣東（東山島、大埕灣、南澳島、汕頭）交界處附近等進行，直接延伸至台灣周邊海空域抵近聯演。但目前仍是以小型海空聯合兵力為主，其餘各軍兵種分科分訓為輔。主練反覆封、打、控，登與抗目前還未明顯呈現，所以共軍東部戰區達大型「一體化聯合作戰」仍有一段距離。由於，共軍4月19日成立信息支援部隊，以及先前在海空兵力電子偵察船、空中預警機與電戰機等特種機型，近二年頻密在台灣周邊海空域活動與演訓等，推斷東部戰區的「信息支援部隊」將投入此「聯合利劍-2024A」先期演練。

（作者為中華戰略學會研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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