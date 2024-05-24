為了對賴清德520就職演說「新兩國論」主張進行敲打，中共解放軍23日表示，東部戰區組織陸、海、空軍、火箭軍等兵力，23、24日兩天在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，稱是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。大陸央視亦毫不避諱，直接點名此行此舉就是衝著賴清德的「台獨自白」而來。

據東部戰區公佈的軍演區域圖，本次軍演基本上是全方位包圍台澎金馬，嚴困台灣本島與所有外離島。此外，中國海警局新聞發言人甘羽表示，5月23日，福建海警組織艦艇編隊位烏丘嶼、東引島附近海域開展綜合執法演練，檢驗聯合巡航、快速反應及應急處置能力。

解放軍大張旗鼓展開聯合利劍—2024A軍演，演習範圍包括台灣本島北部、南部、東部及金門、馬祖、烏丘、東引周邊，演習重點專案有3個，分別是海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標，並有4項值得關注的特點。

第一、啟動時間快：這次東部戰區演習，從發佈消息到各單位開展行動，幾乎沒有任何間隙，各兵種無縫接軌，這說明，解放軍隨時備戰、能戰。

第二、覆蓋範圍廣：除了台灣本島，還包括了金馬、烏丘嶼、東引島等島礁，這說明演習目標更貼近實戰，滴水不漏，目的就是衝著解放整個台灣而來的。

第三、演習科目多：重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標，這幾個字數少但是意義大，換成比較容易理解的概念就是，海陸空以及火箭軍聯合出動，瞬間拿下對台灣制海、制空、制電磁權。

第四、演習時間短：對比裴洛西訪台解放軍連續5天軍演，東部戰區發言人強調這次演習時間，只有短短的48小時，什麼意思？意思就是，東部戰區從開始啟動，到參演單位全面鋪開，檢驗對台聯合實戰能力，只要短短兩天就結束了，意味在飽和打擊的保障下，解放軍東部戰區部隊有信心、有能力在48小時內，奪取台海戰場的綜合控制權。

而從北南東包抄台澎金馬則明擺著面向台獨分裂與外部干涉勢力，絕無網開一面的可能，在北部進行演習，不僅是對台北政治和軍事重要目標進行威懾，甚且是對民進黨政府一個正面性恐嚇。在南部進行演練，意味政治上痛擊台獨大本營，經濟上對台灣進行封鎖，高雄港乃是台灣貨運進出口第一大港，因此演習具有掐住高雄港這個台灣的海上門戶，沉重打擊台灣對外貿易的意味，軍事上，高雄港是台灣海軍重要駐紮地，此次演習表明解放軍能夠把台灣海軍牢牢困在港內，是對台獨勢力以武謀獨設想的一個有力打擊。在東部進行演練，是為了阻斷三條線，阻斷台灣能源進口的生命線，阻斷台獨勢力想要逃避制裁向外逃竄的落跑線，阻斷美國及其盟友向台獨勢力提供援助的支援線。

國防部除了表示遺憾，海委會保持高度警覺，然後呢？就沒有然後了！只能靠台灣人民自力救濟了，早在去年2月份金門縣民意代表即有先見之明，為免首當其衝遭受戰火波及，由金門縣議會「跨黨派問政聯盟」及「無黨籍聯盟政團」聯袂發表「永久非軍事區」倡議，但至今民進黨中央政府仍然已讀不回、置之不理，國防部一廂情願，籲請民眾，在兩岸情勢嚴峻時刻，扮演堅實後盾、凝聚團結共識，軍民齊心構建防衛作戰關鍵力量，共同守護美麗家園。然而，兩岸情勢怎會搞到如此緊張？孰令致之？又為何要為台獨而戰？究竟民安所措其手足？（作者為台灣青年聯合會理事長）

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