為了拚國會改革五法修法，上週起各黨團幾乎每天甲級動員，甚至加班到半夜12點。不只如此，517當天議場上演全武行，本黨女立委陳菁徽就在我面前，被同為屏東縣的民進黨立委鍾佳濱「擒抱」從桌上摔下，我因為伸手要拉住鍾佳濱，也被一同拽倒在地；當天稍晚才發現，我的腳踝也因此受傷，深夜在幕僚攙扶下一拐一拐地走回辦公室。

果然如民進黨總召柯建銘所言「史上最大衝突」。賴清德總統上任，手上至少有6千個職位可以安插，難怪民進黨立委各個「奮勇爭先」，不在院內的，就在立法院外號召動員，都搶在這波要好好展現手腳，因為新潮流的傳統，就是會打下天下後論功行賞，人人有份。

說起來，藍營立委還是保有一點羞恥心，知道自己領的是民脂民膏，就是想好好做事，才對得起國家人民，明明就藍白握有人數優勢，韓國瑜院長到傅崐萁總召，硬是不學民進黨絕對多數時的「包裹表決」，非得要按照程序逐條審議，才會讓對手好整以暇，一點一滴打消耗戰。

如果真是因為一條一條審議，那是立法委員本份內的事，把大家累壞也無妨。但民進黨立委哪有人跟你走程序，每位綠委上台發言時，就是只挑著特定人選罵，分明不是事實，也能講得跟真的一樣。原因無他，就是對著議場二樓的鏡頭表演，要演給在議場外的電視牆看，還要讓幕僚用手機錄下，以便立即製作成短影音做宣傳、做仇恨動員。

這是民進黨立委赤裸裸的「藐視國會」，藐視自己的國家名器，藐視這個職務賦予他代表人民來立法院行使立法權的光榮工作。不過，這是民進黨的選擇，他要代表人民來藐視立委這項職務，這是他們的權力，套句韓國瑜的話說，民主制度的設計，會自我修復，定期選舉已經讓鴨霸的民進黨成為國會少數，就是明證。

場外也有民眾舉著牌子寫「我藐視國會」，那些人受了民進黨的刻意誤導，以為藐視國會罪會針對人民而來。這當然與事實遠遠不符，這項制度的設計，世界各民主國家皆有，都是針對行政官員而來，因為民主制度中的「巴力門制上」（國會至上），正是因為立委由民眾投票選出，代表民意到中央行使職權，絕對不容許行政官員藐視民意。

監督與制衡（Check and Balance）是民主制度的核心價值，過去八年我們已經親身體驗蔡英文總統在掌握絕對多數時的毫無節制「超級大總統制」，她所派任的行政院長及內閣官員，在立法院咆哮國會議員、藐視國會，將憲法機關的監督行政權絲毫不放在眼裡，違反監督制衡原則殆無疑義。

2024年1月的投票，民意已經做出反對民進黨一黨獨大的決定，國民黨與民眾黨的「國會改革五法」，正是回應民意所做一項矯正，還沒看懂的人，讓我再解釋一遍給你聽：誰都可以藐視國會，就是你行政官員不行！

（作者為立法委員）

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