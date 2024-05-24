賴清德520演說，措辭閃爍其詞，「台獨」目標明確。利用其台灣地區領導人身份，不僅在兩岸關係上毫無善意、誠意，而且大肆渲染大陸「威脅」，強化「以武謀獨」的挑釁立場。520演說堪稱不折不扣的「台獨」自白，其所引發的「台獨」檯面化與美台勾連的加強，預示賴清德及其團隊領導下的新政府，將給兩岸關係與台海和平帶來巨大的衝擊。

值得注意的是，演說打出「和平共榮」的口號，提出所謂「以對話取代對抗、交流取代圍堵」、「可以先重啟兩岸觀光旅遊」等。表面上，這些辭令似乎顯示新政府不會放棄改善兩岸關係的政策導向。而實際上，這不僅是對馬英九以及國民黨政要組團訪大陸後，帶來的兩岸民間出現越走越近的大勢進行抵抗，也是為了進一步矇蔽島內民意，掩蓋其繼續以蔡英文的「兩岸互不隸屬」為政治基礎，將台灣社會推向「新兩國論」，向「事實台獨」不斷邁進的真實目的。

更糟糕的是，民進黨當局在將其「台獨」目標放在檯面上進行展示的同時，故意在兩岸關係上展現所謂「善意」，可謂用心險惡。其目的是暗示，新政府具有能夠滿足外來干涉勢力需要，能夠繼續獲得外來勢力對「台獨」分裂立場的加持，體現其「謹慎執政」和「表現善意」的能力。「事實台獨」具有的這種欺騙性，將為外來勢力介入兩岸關係，提供其所需要的「軟硬藉口」。這正是「台獨」勢力與外來干涉勢力相互勾連，一拍即合的重要原因之一。

正是出於上述種種，大陸國台辦新聞發言人對520講話做出了強烈反應，措辭嚴厲，立場鮮明。應該說，大陸對520講話的反應強度是空前的。

正如台灣媒體指出的，賴清德520演講的背後有美國的支持。賴清德對「事實台獨」立場選擇激進表態，就是在替美國表態。此外，賴清德繼承了蔡英文路線。演講也成為民進黨以新舊政權交接為契機，以「事實台獨」有所謂「民主自由」執法權為「依據」，公開製造以「事實台獨」對抗中國大陸的半公開嘗試。這種極端挑釁行為自然會遭到大陸的堅決反擊。

如何看此現象？這絕不是像一些台灣媒體所言，賴清德「自行一套應對之策」，企圖違背蔡英文的「兩岸路線」，企圖重新回到「獨派史觀」那麼簡單。為進一步理解大陸對台政策，及其強調對「台獨」挑釁進行堅決反制和懲戒的必要性，可從賴清德繼承蔡英文大陸「威脅」路線、賴清德發出「住民自決」、美台勾連關係強化三個角度觀察。

首先，賴清德演講中提出的「中國威脅」、「灰色威脅」，試圖傳遞的信號是，賴清德團隊將繼續執行蔡英文執政時期以「中國威脅」為核心的對抗路線。

蔡英文執政8年，其大陸政策的政治標籤，就是一方面對島內民眾進行欺騙性的宣傳，一方面將其政治路線，定位為反抗「中國威脅」。在領土主權和國家認同兩個方向，挑釁一個中國原則。蔡英文亮出上述政治立場後，到卸任「交棒」賴清德，「中國威脅論」已成為民進黨執政下台灣領導人的「重要特質」。台灣政壇上所言的「蔡規賴隨」、「民進黨需要蔡英文、台灣也需要蔡英文」等，以及美國國務卿布林肯就此次賴清德就職典禮發來賀電，「表彰蔡英文執政8年」，就是肯定民進黨以「中國威脅」為綱，執行與「中國對抗」的政治路線。這層意思在賴清德演說中同樣已充分體現。

其次，賴清德不僅繼承蔡英文的政治標籤，還宣稱「中華民國台灣的未來，由2300萬台灣人民共同決定」，發出所謂「住民自決」的信號。

要看到，蔡英文將「中國威脅」定義後，民進黨所表述的兩岸關係用語，已發生本質性變化。民進黨所謂「兩岸對話」、「兩岸交往」，實際上是以「反中」為立場，這與兩岸同為中國人的理念完全對立。賴清德則是要繼續破壞兩岸民眾的國家認同感和民族認同感。

再次，賴清德推行「台獨」檯面化，是在為「事實台獨」造勢，加強美台勾連，進行「以武謀獨」式的挑釁，以削弱兩岸民眾對和平統一的信心。最典型的是拜登政府的對台軍售，從原來常規性，轉向出售更有針對性，即更具有不對稱性和實戰性的武器，美軍事人員出現在台灣，主張台灣大量儲存武器等。特別是不久前，拜登政府打破時隔半個世紀的「常規」，重啟對台軍事援助。包括最近拜登政府還通過「支持台灣參加世界衛生組織」，企圖否定聯大2758號決議等。這次參與賴清德就職典禮的美國眾議院外交委員會主席麥考爾，也公開傳遞拜登政府希望台灣在美中博弈中「繼續選邊站」的信號。

美國用「台灣牌」進行挑釁的味道可謂越來越濃。賴清德在演說中則以「全民保家衛國的意識」、「台灣第一島鏈的戰略位置」、「全球民主供應鏈的關鍵」以及「世界民主鏈的亮點」等作為回應。這意味著他的新政府會繼續將美國的「印太戰略」與「台灣對抗中國」掛鉤，將台灣的安全，完全置於美國設計的所謂「自由開放」的印太地區戰略之中。

據此可見，大陸方面用「宣揚分裂謬論」，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，形容賴清德，並不為過。賴清德提出的所謂「希望兩黨對話」、「恢復兩岸對話」、「開放旅遊」等，完全是幌子。「台獨」的檯面化現象，提醒我們必須警惕美台的進一步勾連。可以預見，大陸對「台獨分裂勢力」的嚴厲制裁和精準打擊，將持續強化，絕不會手軟。（作者為上海台灣研究會研究員）

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