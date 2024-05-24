賴清德發表總統就職演說2天後，大陸解放軍東部戰區就舉行名為「聯合利劍-2024A」的軍事演習。近幾日，關於此次演習在軍事層面的解讀、分析已經相當多了，但兩岸問題終究不是軍事問題，而是政治問題，因此，關鍵問題在於：大陸對賴清德新政府啟用的軍事手段，究竟是對過去「文攻武嚇」或「硬的一手」的延續，還是有新的思維或作為？

為此，需要認真檢視大陸高層對賴清德520演說後的定性，以及陸方對此次軍演意義的闡述，從蛛絲馬跡中找到答案。先說結論：北京正在為對台動武「師出有名」調整論述、醞釀輿論。

首先需重視的論述調整，是陸方將所謂「解決台灣問題」，改為「台灣回歸祖國」，背後具有非常重大的政治涵義。520後，身兼中央對台工作領導小組秘書長的大陸外長王毅表示，賴清德之流背叛民族和祖先的醜行令人不齒。但無論他們如何折騰，都阻擋不了中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱。所有台獨分裂分子都將被釘在歷史的恥辱柱上。

雖然大陸民間、媒體一直以來都有所謂「台灣回歸」之說，但在中共官方對台論述中，台灣其實早在1945年對日抗戰勝利後，就已經「回歸祖國（中國）」，目前存在的台灣問題，只是「復歸統一」、終結兩岸敵對狀態、結束政治對立的問題，而非像港澳那樣從外國手中「回歸」，進而引申出兩岸「中國人」平等協商、共議統一、「中國人不打中國人」的和統論述。

然而，正是從近兩年開始，王毅開始在不同場合重提「台灣回歸祖國」的說法，這自然引出兩個疑問：第一，這是否意味著，大陸認為蔡政府第二任以來美台關係快速提升、美方為民進黨下指導棋的狀況，已經可以視為「外部勢力（美國）控制台灣」？第二，這是否意味著，大陸認為當民進黨政府和領導人堅決否認自己是中國人、否認台灣屬於中華民族的狀況下，台灣已經變成「非中國人竊據的中國領土」？

如果上述推演為真，王毅以「回歸」定性大陸對台論述，就可以推導出兩個可能的重要變化：首先，就像北京解決港澳回歸問題，是直接與英國、葡萄牙談判達成協議，與香港本地政治人物、社會團體只是保持聯絡、吸取意見。這是否意味著未來北京會直接和華府談？不再把期待放在兩岸談判上？

其次，若台灣真的被視為「非中國人政權」，那麼和統論述的根基必然不復存在，而此次軍演是否可以理解為大陸以軍事手段「收復」台灣、實現「回歸」的開端？

無獨有偶，大陸國防部發言人吳謙說，「台獨挑釁一次，我們的反制就推進一步，直至實現祖國完全統一」，似乎是對傳統對台論述中「以和促統、以武遏獨」的調整。如果說8年前蔡英文的就職演說，是北京眼中的「未完成答卷」，如今賴清德的就職演說，恰好給解放軍「師出有名」交出一份「滿意的答卷」。

（作者為智庫研究員）