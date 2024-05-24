賴清德總統發表520就職演說後，對岸迅雷不及掩耳地在23日清晨發起「突襲」。這場「聯合利劍─2024A」演習完全無預警，戰略規畫又縝密，殺個美、日、台措手不及。

其實北京早已為第3次鎖台軍演做足準備，發動時機就看賴清德520的談話而定。這裡至少有兩種想定，一是透過中美穿梭外交，美國亞太助卿康達4月已告知國台辦副主任仇開明，520沒有意外，但也不用抱太高希望。第二種，很可能是美國背後耍陰謀。表面讓北京認定中美共管台海無大礙，背後卻使出「新兩國論」的放大招，實質上是為美國的印太戰略服務，即兩岸傷口愈大，台美關係愈緊張，「反中」就更有力。

不過從這次中共軍演看來，北京並非省油的燈。按大陸東部戰區的解讀，近30年來大陸實施3次台海軍演已達到「步步逼進」的目標。東部戰區24日發布3次軍演動態圖，明顯一次比一次更接近台灣海岸線，甚至進入我12浬，這次更包括金門、馬祖、烏坵及東引4個離島，意味一旦開戰，台灣已無「前線」，預警功能盡失。

2022年第2次台海軍演時，澎湖還留了出口，這次9大演習區完全是鎖島式軍演，在台灣東部，不僅部隊參與，連海警局都來，海防的需求都考慮了。至於演習前不公告精確經緯度、不按國際慣例72小時前發通知、不禁航，很可能更想凸顯「plan A」的突襲效果和意義。

這場「突襲」當然不是真的。但台灣的親密戰友美國知情嗎？事先沒獲得情資嗎？為何航母都不動作？還是美國也想看看賴政府的應變能力？