立法院為國會改革法案連日來展開馬拉松式攻防大戰，國會藍綠白三黨激烈衝突不斷，立法院外更有挺綠群眾與社團包圍抗議不退，經由國內外媒體與網路的播送、嘲諷，讓全世界都看到了集荒謬、暴力、紛亂於大成的台灣「民主奇蹟」。眼看著連番亂象糾結不消，甫就任的新總統賴清德，至今並未務實回應企求改革、安定的多數民意，也未出面安撫人心，反而是透過意在言外如要綠營立委「反守為攻」的鼓勵，以及綠黨團總召柯建銘放話「總統在合憲前恐不會到立院做國情報告」的刺激，使得朝野僵局如火上加油，愈燒愈亂。

只做綠色總統 全民遭殃

當此之際，由於大陸進行環台軍演，政壇陰謀論又起，柯建銘即在臉書稱，立法院內「藍白聯手與中國裡應外合」，民進黨儼然又想操作「亡國感」，企圖動員年輕人與社團群眾反對國會趁機「擴權」。綠營這種逮到機會就祭起「舔共賣台」紅帽魔咒的老招，更需要有見識與膽識的政治領袖，適時導正邪佞，避免原本為了恢復並強化國會監督功能的改革之舉，又被民粹的抹紅爛招破壞。

賴總統此時面臨國會風暴與對岸軍演、內外交逼的混亂與複雜情勢，正常的思惟至少應該體認雙少數執政的現實，對立法院表現具體的誠意與善意，並爭取理性中道民意的支持與認同，才能談到進一步的團結對外。但就怕賴總統並不想做全民總統，而是想當一個既緊緊、又僅僅抓住民進黨支持者的「綠色總統」，甚至誤以為「天下大亂、形勢大好」而反向操作，那必將陷國家與全民於危殆而不復。

民進黨一向是政治抗爭的老手，即使執政當家了依然樂此不疲，但過去民進黨在野時從街頭到議會，在體制內外兩條路線的進退攻守，表現得頗有謀略與節度，但這次在對國會改革法案的激烈抵制杯葛中，卻陷入進退兩難，甚至不知所終的困境。以戰術面來看，居於相對少數的民進黨立委，表決贏不了、打也打不動，而且若擦槍走火將激起反效果，於是只好拖成焦土戰。

這就必須從戰略面來看，綠委在賴總統的默許或暗示下，顯然是想透過立法院外群眾社團的集結施壓，拖到十年前太陽花運動的重現，但目前聚集在立法院外的人數固然不少，卻已難現當年的盛況；除了民進黨8年執政的不良表現頗失民心之外，這次抗拒國會改革的訴求也早不再有感動人心的力量。

別怕國情報告 樹立典範

根據台灣民意基金會公布的最新民調，立院審議中的國會改革法案「藐視國會罪」，在20歲以上台灣人中，有高達5成8贊成立法，2成9不贊成。基金會董事長游盈隆表示，在野黨極力推動的「藐視國會罪」已贏得社會強烈共鳴，「藐視國會罪」立法，民進黨不但國會表決輸，也輸掉民意的戰場。而在這項民調中，民進黨的支持度雖然仍高於在野的藍白兩黨，但在此一議題的支持度上卻遠不及在野黨，顯示即使是挺綠的民眾也較支持國會改革的方向，這才是民進黨的危機。

再以原本朝野共識最高的總統到立法院做國情報告案，賴清德在選舉期間即表示，不管是根據憲法或《立法院職權行使法》，總統都有義務應立法院的要求到國會去進行國情報告，選後也多次表示相同意願。如果一上任就跳票，也難怪民進黨對自己過去推動的國會改革完全失憶還耍賴。儘管立法院通過的規定是「依序即問即答」，但具體運作方式仍有賴朝野政黨進一步協商，在民選總統到國會接受民意監督的全民期許下，朝野政黨都不應也不會將國情報告變成公審，或讓國家元首有被羞辱之虞，賴總統更應有恢弘的膽識與格局，成為建立國家憲政里程碑的第一人。

剛卸任的前總統蔡英文曾有多達745天不接受媒體採訪，也不開記者會的紀錄，在她完全執政8年來，立法院徹底成為行政院的立法局，這在民主國家是何等的諷刺！如果大家對疫苗採購、前瞻建設、光電產業、蔡的論文門等涉嫌貪贓枉法的各種疑案與奇案痛心有感的話，對國會改革要打破黑箱、讓民主活過來的努力，就必然會理性的支持。賴總統不應該繼續與立法院硬槓，適時結束沒有必要、更沒有好處的抗爭，負責且勇敢地到立法院做國情報告，才是團結全民，贏得尊敬與支持的正道。