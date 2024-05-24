立法院是我國最高民意機關，在代議制度下，立法委員的責任之一，就是代表人民監督政府；簡單說，就是窮盡一切力量扮演政府的除錯機制，替人民把關權益、看緊荷包。所以，立法權愈健全，執政者愈謙卑；反之，立法權愈積弱，執政者愈傲慢。

所以，為何此次綠軍竭盡所能將國會改革導向反民主的擴權法案，卻仍有近6成民意贊同相關修法？原因無它，就是老百姓認為執政者不能再像過去8年那樣，只要我喜歡，有什麼不可以。

對既得利益的民進黨政府而言，當然不樂見權力受到約制。只是，他們所提出的反對理由，乍聽言之有理，實則既荒謬又後患無窮。

例如，柯建銘說，民進黨將針對總統做國情報告的修法提出釋憲，「在合憲前，總統不會赴立院國情報告」。言下之意，就是把三讀條文當塑膠，把國會的立法權當垃圾。

身為立法院的一員，如此丟盔棄甲還能沾沾自喜，已是開了你我的眼界。更甚者，此例一開，就意味著未來立法院所有通過的法案，舉凡不符當局期待的，恐怕都將比照辦理，透過「釋憲杯葛」放大絕。

如果說，所有經過三讀敲槌的立法文件，都可能因此而形同具文，這樣的立法院，基本上已是連「橡皮圖章」都稱不上。

不可諱言的是，「釋憲」這帖藥或許能替賴清德設下保護傘，卻可能就此顛覆掉立法院存在的意義；這種「革命性」手段所帶來的後遺症，恐怕連民進黨立委自己的命都會被革掉。

至於反對訂定「藐視國會罪」，就更是理不直、氣很壯。對多數民眾而言，要求政府官員在立法院不得做虛偽不實的詢答，本是天經地義，但以過去8年的經驗來看，民進黨官員卻是連這點基本要求都做不到，只好予以法制化，明文規定不准說謊。

這種「極其低標」的修法，對執政者而言是傷害性很強、羞辱性更高，但民進黨不自覺慚愧就算了，還反過來要捍衛繼續說謊的權力，這到底是在考驗老百姓的智商，還是在測試民主的下限？

賴清德上任前說過，「沒有牧羊人身上沒有羊群味」，藉此勉勵新政府的施政要貼近民意，才會得到人民支持。如今，面對5成8民意贊成國會改革法案「藐視國會罪」，民進黨卻發動焦土杯葛，製造近年罕見的國會衝突，賴總統到底是把自己當成「牧羊人」？還是「「牧狼人」？

把搞黑箱說成反黑箱、反民主說成挺民主的新政府，顯然只有狼味，沒有羊味。