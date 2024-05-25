這幾天台灣極度不平靜，在台北的最高民意機關立法院，院外被一群台獨的側翼群眾包圍、院內被民進黨的少數台獨勢力霸凌議事進行；此時，北京也發起解放軍展開「反台獨」環台軍演，是誰引起這樣的政治認知戰與演習軍事戰？賴清德520就職的「台獨演說」，實在難辭其咎。

昨日，行政院長卓榮泰拜訪韓國瑜院長的時候，握著手提到對福國利民與社會需要的法案，會最優先來處理，這就是少數台獨民進黨政府的政治認知戰。立法院在民進黨的少數台獨霸凌行為之下，根本無法順利進行議事，何況通過福國利民的法案？少數台獨政府是讓行政院唱白臉，這是在愚弄台灣大多數民眾，實在可惡！

針對北京的「反台獨」環台軍演，外交部長林佳龍說：「我們不會因為中國的軍演有什麼退讓」。事實上，在台獨工作者賴清德就職後，已經沒有兩岸關係、兩岸問題了，台灣現在是淪為美「中」談判的標的物，大國博奕裡的「台灣問題」，沒有美「中」台三角關係，只有美「中」強權關係。談判的標的物：台灣，那裡還有什麼東西可以退讓？

再者，這也不是誰要退讓的問題，而是已經實質造成了台灣民眾的生命財產的危害。今天台股開盤就跌逾200點、台積電跌了17點，試問：這是誰在引戰？是誰造成台灣股民的損失，誰是始作俑者？誰是台海兩岸危機的引戰者？

沒有穩定的兩岸關係，何來的福國利民？戰爭何其可怕！看看烏克蘭，因為選錯了國家領導人，讓整個烏克蘭幾乎成為了廢墟。遵守中華民國憲法不會是災難，賴清德的違背一中憲法的台獨演說，就是引戰者！就是危害台灣民眾生命財產的始作俑者！

台獨引戰者賴清德，將多數的善良台灣民眾一起拖下水，實在可惡到極點！提醒中華民國立法院，要硬起來！通過國會改革法案，當然是順應多數主流民意的正確作為，但也別忘了要制衡少數台獨總統賴清德的任性妄為，除了要求賴清德向立法院進行國情報告之外，也必須思考：違反中華民國憲法而引發戰爭造成生命財產損害之求償，制定「引發戰爭者賠償無辜人民法」，讓造成台海兩岸危機的引戰者，可以被究責並得到應有的懲罰，以示警戒。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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