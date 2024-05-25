創作抄襲風波爭議不斷！520總統就職大典的貓狗徽章主視覺，引用商業素材圖庫重新加工，雖沒有侵權問題，但堂堂國家級設計圖案非出自原創，引來設計界譁然。而隨著生成式人工智慧（AI）應用廣泛，越來越多的創作將真假難辨，勢必影響向來的商業運作邏輯，也將挑戰各方的監理與應變能力。

日前國立台灣文學館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」爆發抄襲事件，受委託廠商「蹦世界數位創意股份有限公司」，經檢舉活動主視覺抄襲中國繪師Nora Qu作品「嗷嗚龍寶」，該廠商先是提出證明圖像，引起兩岸網友互嗆，後來才承認確實非為原創，相關證據也是經由偽造產出。為此台文館長林巾力率主管公開鞠躬道歉，表示未來將建立更為嚴謹的審查機制，秉持積極處理、實事求是的精神，把關圖文運用，以確保無侵害智慧財產權之情事。新上任的文化部長李遠也在立法院表達歉意。

類似的事情，今年已經發生多起。教育部每年主辦「全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽」，年初分區評審發現，審閱的110件作品中，至少有25件疑似是用生成式AI寫出，閱讀比賽成了AI大亂鬥，這算不算是抄襲？為何學生會抱著僥倖心態一賭？其動機讓教育圈困惑。雖教育部祭出停權處分，但學者指出，現在幾乎無法分辨或證實閱讀心得是否由AI撰寫，未來相關比賽、學術倫理又該如何規範？或根本不需要辦這麼多比賽？

4月初新北市復興商工師生美展首獎作品「大鬧龍宮」，也爆出運用AI繪圖，引發軒然大波。儘管作品在初審與複審時都有老師疑惑「這樣的技術是否真的由學生畫出來」，但指導老師指證，常看見這名學生認真用iPad作畫、也都有進度，因此大家還是相信這名學生表現。校方後來是請這名學生還原繪圖過程，發現逾半都有運用AI。之後這名學生道歉，被記小過處分。但老師在逐一釐清圖檔來源，與這名學生作畫過程時發現，學生的認知與學校規範有極大差異，學生認為有些圖像可以用AI合成、後續再填顏色，或到網路取用圖像，以AI生成、重製再畫出來，因此整個作品有一半以上是透過AI進行，在他的原本認知裡，這是理所當然的過程。

這是一場校內比賽，學校的規範要學生不要用AI，是希望學生透過觀察與手腦應用，展現原創價值。但如果不是比賽？如果是商業運用？那界線在哪裡？真真假假、或說半真半假，你泥中有我、我泥中有你，那又要怎麼分別？涉及到商業使用的權力分際又該在哪？

去年日本和美國也都曾爆發相關的爭議。日本主打讓使用者上傳圖片，就可以學習繪圖的Mimic平台，遭到日本的繪圖產業人員抵制，開放才24小時就倉促下線。但在美國一場超過150年歷史的科羅拉多州博覽會的藝術競賽項目，有一名參賽者利用AI程式畫出美圖，最終奪下大獎，贏得300美元首獎獎金，引起其他畫家不滿怒斥作弊。這位參賽者艾倫（Jason M. Allen）並沒有使用畫筆或是黏土創作他的作品，而是利用AI生成算圖工具Midjourney。這個AI工具可以把使用者輸入的關鍵字，轉換成超級逼真的畫作。但他在遞交作品時早已挑明，畫家名字寫著「艾倫透過Midjourney」，說明是利用AI創作，並沒有欺騙任何人有關畫作的來歷。

AI畫作已經流傳多年，今年各企業也發布了多項AI算圖工具，讓業餘人士只要簡單打幾個關鍵字，就能夠創作出複雜、抽象、寫實的作品。這些應用程式令許多藝術設計家替前途感到緊張。他們質疑如果每個人只要動動手指就能夠自己創作，誰還要付錢買他們的畫呢？AI畫作也引發倫理上的激烈辯論，反對者稱這些應用程式本質上就是一種高科技形式的剽竊。但也有藝術家替艾倫辯護，聲稱使用AI工具創作，跟使用Photoshop或其他數位後製工具並沒有不同。想要畫出得獎作品，依舊需要人類的創造力。

當大家開始流行用ChatGPT等AI生成工具做事，請機器人產出各式各樣的文章圖像或影片，這是一個無法抵擋的潮流？是另一次資訊工業革命，能幫助人類產業進化？還是一場新惡夢的開始，相關爭議將沒完沒了？像去年好萊塢編劇及影視工作人員長達半年的大罷工，勢必處處再發生。當合理使用的界線曖昧，版權爭端將一發不可收拾。如果你的創作不是你的創作了，侵權、抄襲、二創該由誰來定義？

當企業競相招募「AI繪圖師」時，也許我們更應該培養「AI鑑定師」，未來人類世界到底要「機本位」還是「人本位」？新的商業邏輯倫理與秩序又要怎麼建立？實在是值得各界深思的重大課題。