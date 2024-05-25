媒體報導，美國、英國、加拿大、日本、澳洲、捷克、德國及立陶宛等8國派駐台灣的代表機構24日發出聯合聲明，支持台灣有意義地參與世衛組織事務，並以觀察員的身分參加世衛大會。此項行動令人想起滿清末年八國聯軍進攻北京的歷史故事。

當年八國聯軍攻擊的目標是中國滿清政府。如今的八國聯軍，表面上是支持台灣，實際上是攻擊中國共產黨政府。兩者如出一轍。但是結局必然迴然不同。

當時的滿清政府積弱不振，讓列強有機可乘。如今的中國大陸早已脫胎換骨，不但是世界第二大經濟體，也是開發中國家爭相靠攏的對象，連先進國家，包括美國，也承認無法與大陸脫鉤。今日的八國聯軍不可能打垮中共。

近年來美國為了保住全球獨霸地位，在各方面遏制中國大陸的崛起。今日的八國聯軍顯然又是美國主導，試圖打擊中共的作為。

表面上，新八國聯軍由美國帶頭，實際上卻是台灣民進黨政府策動。外交部長林佳龍表示，中共打壓是台灣沒辦法參加的唯一原因。既然有此認知，台灣就應該直接與大陸交涉、協商、談判，或者對幹。這才是解決問題的正確途徑。

民進黨政府捨棄正途走歪路，注定徒勞無功。所幸現在不是滿清時代，否則勾結洋人，是要被砍頭的。