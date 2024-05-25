在賴清德發表總統就職演說後，中共緊接著23日就舉行「聯合利劍─2024A」圍台軍演，劍指賴清德的意味濃厚。然而軍演是一種權力現象，當它發生的時候，通常不會只影響到單一行為者，亦會外溢到其他國家。由於他國很難判斷中共軍演的真實意圖，故域內國家容易放大解讀軍演對自己的威脅，他們更願意相信，軍演不只是針對台灣，尚暗藏拒止美國、恫嚇日本、威懾菲律賓等目標，因此這些國家通常對軍演不會只是靜觀其變。

從區域國家對「聯合利劍─2024A」的反應不難發現，他們普遍避免火上加油，然於保守發言的同時，卻同步墊高對中共的軍事防範。例如美國國務院發言人中規中矩地表示：「美國反對任何一方單方面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話」，但第七艦隊的核動力航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan, CVN-76）卻在中共軍演期間，部署在接近台灣的菲律賓海域待命。日本內閣官房長官林芳正四平八穩地表示：「我們將密切關注兩岸關係事態發展，並繼續進行外交努力」，惟日本防衛相卻同步宣示，日本自衛隊將參加6月7日登場的美軍「2024勇敢之盾」大規模實彈軍演，沖繩愛國者飛彈也在戒備。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）在中共軍演期間表示，「中國在台海舉行軍演屬於『內部事務』，拒絕發表評論。」但菲律賓政府卻於同時，在菲國北端的伊拜雅島設立一座海岸防衛隊哨站，距離台灣南端僅約150公里。各國在發言上，不刺激中共，卻不約而同墊高己方的安全準備。

儘管許多專家指出「聯合利劍─2024A」不會只有一次，惟軍事施壓本身可能產生很多副作用。就兩岸層面而言，軍演直接造成「兩岸心靈契合」倒退。對區域安全來說，軍演會引發周邊國家「制衡中國」的作為提升。因此，雖不排除中共再次發動「圍台軍演」的可能，但除非必要，中共還是較可能改採其他層面的施壓，例如在中共策動下，奧地利官方已逕行取消我國的駕照與國際駕照的權利。另中共突然宣布禁止我邦交國瓜地馬拉的咖啡及夏威夷果進口。由此看來，「軍演」手段可能暫時退卻，對台施壓的另一個戰場─「外交戰」恐怕才要開打。

美軍採取「戰略互持」應對中共軍演，不過美國國防部5月24日已宣布，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將出席27日在新加坡舉辦的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），並會晤中國大陸國防部長董軍。這表示，儘管台海情勢因賴總統就職演說與中共軍演而緊張，但在緊密的時間裡，美中溝通管道依舊暢通，甚可直接進行軍事對話，以管控分歧。那麼短期內台海的不穩定因素，應很快能回歸美中共管的架構內，至少在拜登政府執政期間，兩岸不穩定因素應能有安全閥，變數則要看年底美國選舉結果了。

（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）