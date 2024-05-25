民進黨為杯葛國會改革法案，準備提出三種抵制。一是釋憲，二是釋憲前賴總統拒依新法做國情報告，三是賴總統不公布三讀條文。民進黨當然有權聲請釋憲，但後兩者的做法有違憲之虞，形同是以違憲之舉要求他人合憲，這真是滑天下之大稽。

民進黨若認為總統國情報告、藐視國會罪及國會調查權違憲，依《憲法訴訟法》確實可循釋憲管道自力救濟。只是，憲法不是任君挑選的自助餐，想吃多少吃多少、愛拿什麼拿什麼。

立院民進黨團總召柯建銘說，合憲前賴清德不會赴立院國情報告。問題是，《憲法增修條文》已規定，「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，此次立法院只是透過增修《立法院職權行使法》將報告形式具體化。因此，只要立法程序完成，除非大法官裁定違憲，否則在此之前，就算賴清德再不情願，依法就得完成報告，否則就是違法違憲。

同時，《憲法》有規定，總統應於收到三讀條文後10日內公布，但民進黨卻開始製造輿論，認為「公布法律」不只是總統義務，還是一種權力，為求制衡國會，總統當然有權不公布「顯然違憲」的法律。

這種論述就更荒誕。我國總統何時成為可以解釋憲法的人？賴清德若真要以拒絕公布法律的方式制衡國會，就形同宣告我國憲政體制從五權邁向六權，這多出來的「總統監督立法權」，到底是違憲，還是在測試民主的下限？

把國家根本大法當成自助餐的民進黨，正以憲法之名行毀憲亂政之實。《中華民國憲法》若真有一天成為災難，民進黨可謂厥功甚偉。