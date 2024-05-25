賴清德在40%少數選票、民進黨國會席次少於藍白聯盟、立法院朝野激烈對抗、美中與兩岸關係高度不確定等不利因素下宣誓就職，各方預期他的就職演說將以求穩為主。但出乎各方預料，他卻展現清晰的傾獨、倚美、抗中態度，演說尚未講完，就引起震撼，數小時後大陸以「頑固台獨分子」定性這位新總統，3天後東部戰區發動「聯合利劍─2024A」演習。立法院內的議事衝突，在他強硬表態下，對抗情緒更尖銳。

傾獨倚美抗中 更烏克蘭化

這篇演說的強硬姿態令人意外，更令人意外的是，演說內容與賴團隊事先對外釋放的訊息有不小的落差。賴政府極高層17日曾以「國安高層」名義對媒體放風，預告賴清德的就職演說將釋放重啟兩岸民間交流，以「四個堅持」維持現狀、以「四大支柱」實現和平等訊號，基本上是軟調，但實際的調子極硬，究竟是刻意誤導或臨時生變，真相恐難明。

賴清德的強硬主要表現在有關台灣定位、台美關係、經濟政策、對抗思維等方面，理想很豐富，卻不考慮成本與代價。至於講稿中所流露對權力的驕傲、缺乏自省能力、對社會貧困底層與廣大低薪階級的冷漠、對政府財政支出失控、勞保與台電的鉅額補貼等問題的無感，雖令人失望，但也不算意外。

賴清德雖宣示遵從《中華民國憲法》，但他所稱的中華民國與中國關聯不大，反而更像是台獨的「工具」，全篇只見「中國」而無「大陸」。蔡英文時代的民進黨，在文化上去中國，心態上依附南島文化，賴清德延續去中國文化政策之餘，在安全政策上依賴美國，在經濟發展上用「五大信賴產業」擁抱民主國家，擺出與大陸脫鉤斷鏈的姿態，國家定位更傾獨、倚美、抗中。

美國是否全盤掌握他的就職演說，目前還是懸念，一說是美國未必全然理解中文語境，誤認為不至於過度刺激對岸。另一說是美國全然知情，在中美經濟戰擴大、中國大陸刻意打俄羅斯牌的當下，也打台灣牌回敬。無論美國是否知情，賴清德顯然決心完全靠向美國，未來恐怕沒有兩岸關係，只有中美及台美關係，大陸也會把台灣視為美國的屬地，台灣烏克蘭化的軌跡更明顯。

大陸「聯合利劍─2024A」演習已經結束，解放軍行動迅速，國軍亦應對有方，但雙方都高度克制，未發生意外。大陸軍演固然有威嚇之意，但更多屬於對內交待性質。演習期間大陸媒體大肆喧騰，但台灣水波不興，一切如常。這代表只要習近平與拜登兩位領導人不想打仗，台灣就歌照唱、舞照跳、股票照漲，安好日子不受影響。

對台政策未變 和平仍有望

大陸軍演當天早上，美國在台協會主席羅森伯格、處長孫曉雅連袂現身行政院，刻意讓記者捕捉鏡頭，AIT透露兩人與行政院軍事政委季連成會面，頗有安定人心之意。短期而言，美國的支持是台灣安全的壓艙石，但不容諱言，東亞軍力的平衡急速向大陸傾斜，而且美中勉強維持的平穩關係能持續多久？大陸的戰略耐心能否持續？都非常不確定。確定的是，地緣風險會對經濟造成長期的傷害，最近出現的全球供應鏈「台灣+1」現象足以證明。

不過，從另一個角度觀察，賴清德的演說證實，台獨徹底是一個假議題，他從「台獨工作者」演化到「務實台獨工作者」，如今又成為「中華民國台灣派」，未來會如何繼續演化，令人好奇。他必經過一段掙扎，最後決定繼承蔡英文「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法，在主權問題上保持模糊，既未戳破保障兩岸和平那張薄紙，和平就還有機會。

到目前為止，海峽論壇並未生變，台北上海雙城論壇如常籌備，判斷大陸對台政策至少暫時不會改變，既定民間交流活動不會暫停。陸委會、教育部秉承賴清德就職演說，宣布明年7月大學恢復招收陸生，觀光署若能在6月1日前收回大陸觀光團禁令，兩岸民間交流可望逐步常態化，兩岸衝突風險應可降低

在美中關係危險性日甚一日，兩岸關係前所未見的脆弱，台灣陷入社會對立、朝野惡鬥，加上產業發展失衡造成社會貧富差距擴大，年輕人低薪等困境之際，國家需要像南非曼德拉型有溝通能力，能化解分歧整合共識的領導人，而不是暴虎馮河的莽夫，更不是擴大衝突火中取栗的賭徒，這勸告希望賴清德聽得進去。